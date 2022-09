21 mål på 21 matcher. Alexander Jeremejeff glänser i ett BK Häcken som leder allsvenskan.

Tillräckligt bra för det svenska landslaget bedöms anfallaren dock inte vara. När förbundskapten Janne Andersson tidigare i veckan presenterade truppen till de stundande Nations League-matcherna mot Serbien och Slovenien fanns Jeremejeffs namn inte med.

– Han öser inte in mål just nu, men om du går tillbaka några veckor så har han gjort många mål. Lite färre på slutet. Han har varit jättebra den här säsongen. Han var verkligen med, han var precis … Jag pratar om det här strecket. Antingen är man med eller så är man inte med. Det är en spelare som vi verkligen har värderat den här gången. Och det är jätteroligt att se att man kan fortsätta utvecklas i hans ålder. Kämpar han på och öser in mål framöver så kan han säkert vara med, motiverade Andersson.

”Öser inte in mål just nu” är en bedömningsfråga. Alexander Jeremejeff gick visserligen mållös från mötet med Kalmar FF senast, men innan dess hade han nätat i tre raka matcher.

Oavsett: Janne Anderssons val att inte ta ut Jeremejeff har väckt en del reaktioner. Inte minst hos BK Häcken.

– Med en så exceptionell säsong som han har haft känns det någonstans tufft. Att få en plats i en trupp kändes rimligt, givetvis med respekt för att vi har många duktiga forwards utanför Sveriges gränser, säger sportchef Martin Ericsson.

Han tillägger:

– Tränare gör hela tiden sina val utifrån kortsiktiga resultat, men ibland kan man önska att det fanns ett större perspektiv där vi faktiskt jobbade mot samma mål: Att göra svensk fotboll bättre. I det tycker jag att allsvenskan är ett viktigt varumärke. Det glöms bort ibland.

”Man borde ta det större perspektivet”

Det Martin Ericsson vill komma åt och uppmärksamma är känslan av att det inte räcker att göra det bra i allsvenskan för att tas ut till landslaget. Vill man ha en chans på en plats behöver man nästan tillhöra en klubb utanför Sveriges gränser. I alla fall nyligen ha gjort det och på så sätt bevisat sig.

Ericsson vill inte kritisera förbundskapten Janne Andersson specifikt för det utan i stället måla upp en större problematik.

– Det finns allsvenska spelare med i den här truppen, men oftast är det svårt att slå sig fram via allsvenskan och få chansen utan då är det oftast spelare som flyttat hem efter utlandsspel och har varit med tidigare. Jag tycker att man borde ta det större perspektivet från förbund och landslag i att värdesätta allsvenskan som varumärke och att vi tillsammans bygger svensk fotboll. Göra så att spelare känner att man faktiskt kan spela i allsvenskan och i landslaget.

Är du oroligt över att Janne Anderssons val att inte ta ut Alexander Jeremejeff kan göra att spelare känner att de måste ta sig utomlands för att kunna nå landslaget?

– I sak är det tråkigt att ”Alex” inte får chansen. Nummer ett är att man känner med honom. Nummer två är den delen i att landslaget är det största representationslag som vi har. Och att allsvenskan är det största varumärket. Det borde finnas en större sammansvetsning och ett gemensamt mål. Det är trots allt vi elitklubbar som utbildar morgondagens landslagsspelare – med få undantag.

Men tror du att allsvenska spelare känner att det är svårt att komma med i landslaget innan man blir utlandsproffs?

– Jättesvårt att säga, men det är klart att BK Häcken inte vill komma dit att spelare känner: ”Om jag ska spela i landslaget måste jag ut”. Det kan bli en stress. Jag hoppas att det fortfarande ska finnas chansen att få chansen trots att man är i allsvenskan och att vi också tillsammans kan stärka allsvenskan. Om man till exempel har ett val där det är 50/50 mellan två spelare, att man då väljer något som kan pusha hela svensk fotboll framåt.

Samtidigt kan man tycka att förbundskaptenen, Janne Andersson i det här fallet, bör ta ut de spelare som han anser är bäst.

– Ja, och det är klart att det argumentet också är hållbart. Givetvis. Det är därför jag menar att det här inte är en kritik mot enskilda förbundskaptener utan en kritik mot vårt totala sett. Hur för vi svensk fotboll framåt på bästa sätt? Att aktivt göra val är ett sätt.

Typ att ta ut den allsvenska skytteligaledaren till en landslagstrupp.

– Det måste vi klubbar slåss för – för våra spelare. När vi gör något bra både som klubb och individ vill vi också att det ska ge en avkastning. Vi har faktiskt tillräckligt starka spelare för att kunna konkurrera.

Jeremejeff har inte pratat med Janne

Alexander Jeremejeff själv kommenterade den uteblivna landslagsplatsen efter fredagens BK Häcken-träning.

– Vad ska man säga? Det fanns väl en liten förhoppning, men det blev inte så den här gången, säger han.

Blev du arg, ledsen …

– Nej. Det är klart att jag tänkte på det, att det var en bra möjlighet nu. Men det är bara att kämpa på.

Tycker du att du borde ha kommit med?

– Jag vet inte. De andra som är med är också riktigt bra spelare och gör det bra ute i Europa. Men vi leder serien, jag leder skytteligan och det har känts bra så nu hade väl varit en bra möjlighet. Men det är inget jag kommer gräva ner mig för.

Har du haft någon kontakt med Janne Andersson under säsongen?

– Nej.

Hade du velat ha det?

– Det är mycket man vill ha i livet, men jag har inte fokuserat på något annat än mina och lagets prestationer. Landslaget är så klart det största man kan vara med om, men det är vad det är.

Janne Andersson sa att du inte öser in mål just nu, tankar?

Alexander Jeremejeff ler.

– Han har sin åsikt och de har gjort fantastiska framgångar med landslaget. Det är han som bestämmer och jag har full respekt för det. Men det är klart att man hade velat vara med, så är det.

På frågan om icke-uttagningen kan bero på att han spelar i allsvenskan svarar Jeremejeff:

– Jag tror inte så mycket och spekulerar inte så mycket. Jag försöker bara fokusera på våra och mina prestationer. Fortsätter jag göra det tror jag att det kommer fortsätta gå bra för oss alla.

BK Häckens nästa match spelas mot tabelltrean Hammarby IF under lördagseftermiddagen.