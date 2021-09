Gyökeres borde ha varit med i truppen

Janne Andersson har blivit lite som Lars Lagerbäck och Erik Hamrén. Och som det brukar bli när en förbundskapten suttit en längre tid. Det blir sällan några superskrällar när kvaltrupperna eller mästerskapstrupperna presenteras.

Därför var det extra kul när Janne Andersson hade med Magnus Eriksson i den blågula truppen till VM-kvalmatcherna mot Kosovo och Grekland i oktober. 31-åringen som varit med på en Januariturné, 2014, får nu chansen igen. Sju år senare. Som defensiv mittfältare. Sånt måste man bara gilla. Framför allt med tanke på spelartypen som Eriksson är. En sådan som en tränare älskar att ha i sitt lag. En lojal krigare som alltid jobbar stenhårt. Du vet liksom vad du får.

Omskolningen till defensiv mittfältare, en sexa, har blivit en succé. Och Janne Andersson var spot on när han jämförde Eriksson med Sebastian Larsson. De är lite av samma spelartyp nu, där Eriksson kanske har något vassare offensiv, men där Larsson självklart har en bättre passningsfot och sin spets på fasta situationer. Som sagt, kul med skrällar i en annars väntad landslagstrupp.

Det är svårt att ha några synpunkter på den i övrigt. Kanske saknade jag Viktor Gyökeres. Med tanke på det osäkra skadeläget i anfallet, borde kanske Janne Andersson säkrat upp ytterligare en anfallare, då Kulusevski kan räknas som en ytter. Gyökeres är kanske formstarkast av alla svenska anfallare just då han öser in mål i The Championship, som är en riktigt bra liga. Han har sett till så att Coventry sensationellt är i toppen och att Gyökeres själv är med i skyttetoppen.

Fortsätter han så här lär det inte gå att hålla honom utanför truppen speciellt länge till. Men konkurrensen är sylvass. Jordan Larsson har visserligen en skadekänning men Janne Andersson var även tydlig med att det var en konkurrenssituation där de fem som är med nu går före. Den lär svida för Moskva-anfallaren, som inte lät dölja sitt missnöje senast. Jag gissar att han är rätt förbannad för tillfället. Men så här kommer det bli för Janne Andersson om de svenska anfallarna fortsätter att göra bra ifrån sig. Då blir det många obekväma beslut framöver. Och många arga spelare. Men vem har sagt att förbundskaptensjobbet ska vara lätt?

Att Magnus Eriksson är tillbaka visar att ingenting är omöjligt och att trots att du spelar i allsvenskan inte ska ge upp hoppet om allsvenskan. Vi har haft många late bloomers i landslaget den senaste tiden. Ta bara Daniel Sundgrens resa eller Marcus Danielsons. Eller Mikael Nilssons resa som han gjorde en gång i tiden.

Och när vi ändå är inne på allsvenska spelare. Titta bara på en sådan som Victor Edvardsen i Degerfors. Han är 25 år och gör sin första allsvenska säsong med elva mål och totalt 15 poäng i ett bottenlag. Allt talar för att han får till en utlandsflytt innan januari, men om han inte får det är jag rätt säker på att han också får dra på sig en landslagströja rätt snart.