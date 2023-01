Landslaget kör sin tredje träning i Portugal under torsdagen. På den medverkar inte vare sig Hugo Larsson, Hjalmar Ekdal eller Johan Bångsbo som samtliga har ”mindre känningar”, meddelar förbundskaptenen vid träningens start.

– Vi har sagt att vi kör med jättebreda marginaler eftersom de är i början av en säsong. Det är smågrejer och vi hoppas att det går över snabbt.

– Men det är på den positionen som vi haft problem med under fjolåret, det är två mittbackar som har känningar, så därför kallar jag in Gustaf Lagerbielke. Han var väldigt nära att komma med från början men föll precis. Men jag kallar in honom nu så har vi täckning och marginal, om det skulle vara så att det hänger i några dagar på de två mittbackarna som inte är med i dag.

Janne Andersson säger att han har pratat med Lagerbielke alldeles nyligen, och att det just nu kollas upp resa för mittbacken att komma ner och ansluta till resten av laget.

– Han blev jätteglad. Han gjorde en jättestark höst, en försvarsmittback som jag verkligen gillar, den typen. Han var väl en jättestor del i den vändning som Degerfors gjorde under hösten måste man säga.

Utöver skadekänningarna är förbundskaptenen nöjd med träningarna så här långt.

– Vi har haft två jättebra träningar, vi har tredje nu och kvaliteten på spelarna har varit jättebra. Det är många intressanta spelare här så det känns jätteroligt.

Tvingades byta träningsplan

En snackis under januarilägrets två första dagar har varit den dåliga gräsmattan på den ordinarie träningsarenan som ligger vid landslagets hotell. Där tränar de inte under torsdagen, utan har förflyttat sig till matcharenan.

– Vi flyttade oss hit i dag, men under lördag och söndag vet jag inte hur det blir. Söndagen har vi pratat om att träna här, men jag tror att den andra gräsmattan blir bättre och bättre. Den var bättre i går än i förrgår, men problemet är att det kan bli regn, så vi får ta det lite dag för dag.

Problemet med gräsmattan på träningsplanen tycktes vara att den vattnats för hårt inför landslagets ankomst, så den var hal och släppte. Men Janne Andersson tror inte att skadorna har att göra med det.

– Nej, alltså, det är klart att kommer man hit ner och tränar på gräs från att ha kört på konstgräs så är det alltid så här när man byter. Och första träningsveckan i januari när man kommer i gång, då är det alltid någon som har något litet. Så det är inget konstigt. Så jag ser ingen koppling till den planen specifikt.

Sverige spelar träningsmatch mot Finland på måndag den 9 januari, och mot Island den 12.