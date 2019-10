Under förra säsongen blev det knapert med speltid för John Guidetti i Alaves. Under sommaren ryktades han bort från klubben men en flytt till Anderlecht uppgavs spricka under de sista dagarna av transferfönstret.

Anledningen till att någon flytt inte blev av under sommaren ska ha haft att göra med svenskens lön.

Guidetti är fortfarande inte ordinarie i Alaves, men har fått framträda i två matcher den här säsongen, en av dem från start.

– Ja, det trodde jag verkligen inte skulle hända när transferfönstret stängde och jag hade mitt första möte med tränaren, om vi säger så. Så det har blivit 379 miljoner procent bättre än det som jag trodde skulle hända för tre veckor sedan, säger han dagen innan landskampen mot Spanien.

”Mitt huvud är på rätt ställe”

Vad som sades i mötet med tränaren vill han inte berätta, men han menar att anledningen till att han har börjat få chansen handlar om hans egen inställning.

– Det är förmodligen min prestation och hur jag har tacklat det och bevisat att jag att jag vill prestera bra för klubben. Jag vill vara kvar där och mitt huvud är på rätt ställe.

Hur är formen?

– Formen är jättebra, det har gått bra nu, bättre och bättre. Jag jobbade mig upp från en tuff situation som jag trodde skulle vara jättejättejobbig men jag tog det på rätt sätt och nu ser situationen mycket ljusare ut.

– Man får gnugga där man står, det känns jättebra så det är najs.

