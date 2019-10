EM-KVAL 2019

Lagen som slutar 1:a och 2:a i Sveriges grupp går direkt till EM nästa sommar. Sverige slåss i första hand med Rumänien och Norge om andraplatsen i gruppen.

Poäng: Antal poäng är så klart det första som skiljer lagen åt. Sverige har hittills spelat ihop 11 poäng medan Rumänien skuggar på 10 och Norge på 9. Alla tre lagen har Spanien kvar att möta, som leder på 18.

Inbördes möten: Sverige har ett övertag på Rumänien (seger 2-1 på Friends i mars, returmöte i Bukarest i november) och Norge (tre gjorda mål på bortaplan i 3-3-matchen i mars).

Målskillnad: Skulle Sverige förlora bortamötet med Rumänien med 1-2 och lagen ändå hamna på samma poäng gäller målskillnad. Rumänien har i nuläget ett mål bättre målskillnad (13-7) än Sverige (13-8).

Sammanfattning: För att Sverige ska kvalificera sig för EM genom EM-kvalet behöver man sluta före Norge och Rumänien i gruppen.

SVERIGES SPELSCHEMA I EM-KVALET

Återstående spelschema Sverige

Malta (b), 12:e oktober

Spanien (h), 15:e oktober

Rumänien (b), 15:e november

Färöarna (h), 18:e november

Återstående spelschema Rumänien

Färöarna (b), 12:e oktober

Norge (h), 15:e oktober

Sverige (h), 15:e november

Spanien (b), 18:e november

Återstående spelschema Norge

Spanien (h), 12:e oktober

Rumänien (b), 15:e oktober

Färöarna (h), 15:e november

Malta (b), 18:e november

NATIONS LEAGUE

Om Sverige skulle misslyckas med att sluta bland de två bästa lagen i sin EM-kvalgrupp är det inte kört. Eftersom Janne Anderssons landslag vann sin Nations League-grupp under hösten 2018, mot Ryssland och Turkiet, väntar Nations League-slutspel under våren, med en EM-biljett i potten. Sverige vann en grupp i den så kallade ”B-divisionen”, vilket även Bosnien-Hercegovina, Danmark och Ukraina gjorde. Skulle alla tre lagen misslyckas med att komma topp två i sina kvalgrupper gör alla fyra upp i ett play-off under våren 2020. Om ett lag tar en EM-plats via sin kvalgrupp går play-off-platsen till det bäst placerade laget i Nations League.

Ukraina leder sin kvalgrupp före Portugal, Danmark ligger tvåa i sin men jagas av Schweiz, medan Bosnien-Hercegovina har halkat efter i sin.

FOTBOLLS-EM 2020

EM spelas nästa sommar mellan den 12:e juni och 12:e juli. Nytt för den här gången är att det spelas i tolv olika städer runtom i Europa, snarare än i ett land: London, Baku, München, Rom, S:t Petersburg, Amsterdam, Bilbao, Bukarest, Budapest, Köpenhamn, Dublin och Glasgow.

