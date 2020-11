”Granens” kamp mot klockan för att nå EM

Landslagets lagkapten Andreas Granqvist har bara spelat en enda match i allsvenskan det här året. En ljumskskada har sett till så att ”Granen” mest fått ägna sig åt rehabiliteringsträning under 2020. Helsingborgs IF meddelade nyligen att han drabbats av ett bakslag i rehab-träningen och när landslagstruppen togs ut under onsdagen fanns som väntat ingen ”Granen” med.

”Pratade med Granen häromdagen”

Förbundskapten Janne Andersson hoppas att 35-åringen ska ta sig tillbaka till gammal gott slag och slå sig in i EM-truppen. Men Andersson erkänner också att det kan bli tufft.

– Man kan väl säga så här att jag pratade med ”Granen” häromdagen och med en sån här typ av skada så blir det tuffare ju längre tiden går. Det går inte att komma ifrån.

– Samtidigt så har han gott hopp om att komma tillbaka och är det någon som har skalle att göra det så är det Granen. Han har en otrolig förmåga att bara köra. Så det finns fortfarande en förhoppning men för varje vecka som går minskar chanserna lite, säger Andersson.

”Måste vara realist”

Förbundskapten Janne Andersson menar att man måste ha realistiska krav på landslagets lagkapten.

– Han vill köra på över EM-slutspelet och det är det som gäller tills vidare. När tiden går så måste man vara realist och säga att det blir svårare och svårare att komma tillbaka till den formen han hade innan. Men är det någon som ska klara av att göra det så är det Andreas.

