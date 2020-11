Gav Sverige drömstart efter tuffa skadetiden

Viktor Claesson har haft kämpigt med skador senaste året.

I juni 2019 drog han korsbandet mot Spanien och han har sedan dess kämpat sig tillbaka.

I kvällens ödesmatch mot Frankrike startade Claesson på högermittfältet – och han behövde inte många minuter på sig för att hitta nätet.

Frankrike vände

Krasnodar-stjärnan fick bollen strax utanför straffområdet, drev in och med ett svagt avslut, som styrdes via mittbacken Raphaël Varane, petade han in ledningsmålet. Det var hans första fullträff i landslagströjan sedan juni 2019 då han nätade mot Malta.

– På något sätt trycker han in bollen. En lös boll. Det är runt sex spelare runt honom men han lyckas ändå, säger kommentatorn Åke Unger i C More.

– Ett avslut som inte känns mycket i världen. En tåpaj, men det funkar också, säger experten Hanna Marklund.

Men den svenska glädjen blev väldigt kortvarig.

För minuter senare kvitterade Frankrike. Olivier Giroud satte 1-1, och därefter satte Benjamin Pavard 2-1 på volley.

Matchen pågår.