”Fruktansvärt att det ska vara på det sättet”

Det svenska damlandslaget blev efter 1–0 segern mot Danmark i går klart för fotbolls-VM i Frankrike nästa sommar.

När det svenska herrlandslaget spelade EM 2016 fick de allsvenska klubbarna 19 miljoner kronor i ersättning av Uefa för att de lånar ut sina spelare.

När damlandslaget gjorde samma sak året efter, under EM i Nederländerna, fick de damallsvenska klubbarna noll kronor i ersättning av Uefa.

Och under herr-VM i Ryssland fick de klubbar som släppte spelare till landslaget 72 000 kronor per dag under en period som sträckte sig från två veckor före VM tills laget åkte ut.

När dam-VM i Frankrike spelas nästa år är det fortfarande noll kronor i ersättning till klubbarna som släpper sina spelare till landslaget.

Therese Sjögran är sportchef i Rosengård, en av de allsvenska klubbar med flest spelare i det svenska damlandslaget.

– Jag förstår inte att skillnaden kan vara så stor, att herrklubbarna får en sådan jättesumma och vi får ingenting. Det finns inget skäl till det. Sedan säger jag inte att vi ska ha lika mycket som herrarna för vi drar inte in lika mycket pengar på mästerskapen. Men att det är noll, det är ett skämt, säger Therese Sjögran och fortsätter:

– Jag tycker att det är fruktansvärt att det ska vara på det här sättet. Vi lånar ut våra spelare helt gratis med full lön och får ingenting tillbaka. Det slår jättehårt mot klubbarna, det hade gjort så mycket för oss att få någon typ av ersättning för de spelare som är i väg.

Förbundet svarar

Svenska fotbollförbundet har lyft frågan om ersättning till damklubbarna, bland annat under Fifa-kongressen i Ryssland i somras.

– Vi har framfört att det borde finnas en ersättning till damklubbarna också, och det redan under VM i Frankrike. Jag skulle säg att vi har drivit den frågan väldigt hårt faktiskt. Men vi har inte fått något svar ännu, säger förbundets ordförande Karl-Erik Nilsson som ändå menar att man vunnit framgång.

– Vi påverkar faktiskt ganska mycket. Jag har varit väldigt aktiva på Fifa-kongressen och inför VM 2015 lyckades vi i de nordiska förbunden att driva igenom att det fanns en försäkring för spelarna. Det fanns det inte tidigare, säger Nilsson.

Therese Sjögran om förbundets agerande:

– Jag vet att svenska förbundet ligger på i den här frågan och det gör vi från klubbarna hela tiden också. Men jag tror att det krävs att många fler förbund går samman och verkligen säger ifrån att det här är fel. Dt räcker inte att ett fåtal förbund trycker på.

Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT / TT NYHETSBYRÅN

"Hoppas inte det"

Kosovare Asllani sa i en intervju med SportExpressen att hon är öppen för en mästerskapsstrejk om Fifa inte ger mer rättvisa villkor. Therese Sjögran är tveksam att som sportchef inte släppa spelare för att få till en förändring.

– Jag hoppas inte att det ska behöva gå så lång för i slutändan är det bara spelarna som drabbas.

