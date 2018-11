Nilla Fischer fick under gårdagskvällen för första gången i karriären ta emot Diamantbollen, priset som Sveriges bästa kvinnliga fotbollsspelare, på Fotbollsgalan.

I sitt tacktal riktade hon sig till alla unga tjejer som håller på med fotboll, och avslutade med att säga:

– Och alla ni pojkar och killar och framför allt alla män, det är dags att komma in i matchen nu. Jämställdhet gynnar oss alla men är något vi måste göra tillsammans och helt ärligt: We have no more fucks to give.

När herrlandslaget samlades för en pressträff under tisdagen menade lagkaptenen Andreas Granqvist att det hela kändes "lite orättvist".

Han avslöjade samtidigt att herrlandslaget ingått ett avtal där de gått med på att få lägre ersättning, i utbyte mot att damlandslaget skulle kunna få till ett bättre avtal.

– Vi kan göra vårt och det har vi gjort men det har inte kommit fram heller. Vi skrev på ett nytt avtal där vi gick ner rejält i ersättning men det har tydligen inte kommit ut. Nu får vi skicka en signal till Håkan (Sjöstrand, generalsekreterare), säger Granqvist.

Han upplever att Nilla Fischers tal delvis var riktat mot herrlandslaget, och menar att förbundet måste bli bättre på att visa de saker som herrlandslaget gör för att få sporten mer jämställd.

– Ja, upp med papprena på bordet. Så får vi se sakerna vi gjort i stället för att hålla det hemligt. Det är vi spelare som tar skiten när det kommer ut. Det kan bli tröttsamt jag vill stå här och prata om fotboll och inte om avtal vi kommit överens om för ett antal månader sedan.

Håkan Sjöstrand: Ett missförstånd

Nu menar fotbollförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand att det hela är ett missförstånd.

Han berättar att herrarna har gått med på att få sänkt ersättning i det nya avtal som men skrev tidigare i somras, men att det inte finns någon koppling med det avtal som förbundet skrev med damlandslaget hösten 2017.

– Herrarnas avtal är pengar som tillförs hela vår verksamhet. Kopplingen mellan avtalen stämmer inte, säger Sjöstrand.

Men har herrarna skrivit avtalet i tron att pengarna ska gå till damerna?

– Där råder en missuppfattning. Sen kan jag ha viss förståelse, någonstans uppfattas det ibland som att herrarna får väldigt mycket pengar. Men det är inte i landslaget man får de stora pengarna. Det finns en snedfördelning gällande de ekonomiska resurserna i vårt samhälle och i fotbollsvärlden i stort. Den är långt ifrån jämställd, men den stora skillnaden uppstår i vardagen när de är hos sina arbetsgivare i de stora klubbarna.

– Där har vi ändå i sammanhanget varit för dåliga på att kommunicera att herrarna har gått ner i ersättning. Det har vi kunnat göra bättre.

Varför har ni inte berättat om herrarnas avtal?

– Vi brukar faktiskt inte gå in och kommentera olika avtal och förhandlingar. Vi brukar mer svara på frågor för media visar så stort intresse för de frågorna. Jag pratade med någon i media i somras men då fanns det inget större intresse av att lyfta fram det de gjort. Men samtidigt hade vi kunnat kommunicera det bättre.

Sjöstrand i möte med Granqvist

Under tisdagskvällen träffades Sjöstrand och Granqvist i ett möte för att diskutera situationen.

– Jag har största respekten för Andreas och jag ville självklart prata med honom om den situation som uppstått, säger Sjöstrand.

Vad kom ni fram till?

– Vi pratade om situationen och hur den uppstått. Det olyckliga blir att vi hamnar i att det herr- och damlandslaget ställs mot varandra, och där är vi alla överens om att vi måste verka för en ökad jämställdhet.

Hur kunde det bli så att Granqvist trodde han gått ner för damernas skull?

– Ibland uppstår missuppfattningar. Då får man prata om det och reda ut dem, och sen måste vi naturligtvis lära oss av det och titta framåt.

