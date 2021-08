”Finns ingen fast mall för en fotbollsspelare”

Det var inför säsongen 2016 som AIK värvade högerbacken Daniel Sundgren från Degerfors i superettan. Detta efter att högerbacken tagit den långa vägen via AIK 2008 till Täby, Väsby United, Akropolis och Arameiska/Syrianska IF.

Under 2019 lämnade han AIK under uppmärksammade former för att skriva på för Aris i Grekland. Knappt två år senare får han nu chansen i A-landslaget. Detta efter att Emil Krafth ska bli pappa och 30-årige Sundgren kallas in som backup.

– Det är jämnt i många positioner i landslaget. Mikael Lustig har väl varit förstavalet under en längre tid. Sedan har det varit Emil Krafth som hoppat in när han varit skada och gjort det väldigt bra.

– Däremellan är det ett antal spelare som det är jämnt mellan. Daniel Sundgren och Mattias Johansson är några och det finns några stycken till, säger förbundskapten Janne Andersson.

”Hoppas han ska växa in i det”

Förbundskaptenen menar att han ser fram emot att få se Sundgren i landslagsmiljö.

– Jag tycker det ska bli en fördel att träffa Daniel och ser fram emot att lära känna honom. Jag hoppas inte vi kommer i ett läge där han behöver spela utan att han kan växa in i vårt sätt att spela. Och lära sig hur vi jobbar under de här tio dagarna.

– Sedan hoppas jag att Emil Krafth ska vara tillgänglig, men det får vi se. Det är planerat att han och hans fru ska ha barn efter samlingen.

– Vi får ta det dag för dag med Emil, men jag hoppas han ska kunna genomföra samlingen, säger förbundskapten Janne Andersson.

Hur ser du på en late bloomer som Daniel Sundgren?

– Det är roligt. Det finns ingen fast mall för en fotbollspelare. När det här händer, vi har haft Marcus Danielsson som liknande exempel, så är det roligt. Det blir lätt till att man sticker i väg utomlands lite för tidigt. Men kanske den här typen av exempel visar på att man kan göra det på ett annat sätt.

– Att man kan göra det bra i Sverige också och komma med i landslaget. Daniel har varit med i diskussionen under en längre tid och nu var det läge att ta med honom.