”En sorg – en stor del av mitt liv som tar slut”

Den 40-åriga målvaktslegendaren debuterade i landslaget 2002 och blev tre år senare Sveriges givna nummer ett.

I går tog en era slut, då Peter Gerhardsson presenterade sin trupp till sommarens VM-slutspel.

– Det är ett av de svåraste besluten som jag någonsin tagit, sa Gerhardsson angående det faktum att Hedvig Lindahl inte fanns med på listan.

Själv visste hon ingenting inför trupputtagningen.

Lindahl stod hemma i köket och fixade samtidigt som hon lyssnade på trupputtagningen på datorn.

– Nej, jag visste ingenting. Vi har haft kontakt under hela året och haft en bra dialog.

Vad sa ni till varandra inför?

– Jag gjorde det väldigt tydligt för Peter att om jag skulle vara med så skulle det vara för att stötta Jennifer och Zecira, som har en tuff konkurrenssituation om förstaplatsen, liksom: ”Jag finns här ifall du tror att det är bra för laget”. Men han valde en annan väg.

Hedvig Lindahl Ålder: 40 Klubb: Djurgården Landskamper: 189 (tredje flest någonsin) Meriter: Tidernas mesta svenska landslagsmålvakt. Två OS-silver, VM-silver, två VM-brons och två EM-brons. Visa mer

Hedvig Lindahl slutar i landslaget

Och hur känns det?

– Det känns okej. Det är klart att det blev lite känslosamt i går när jag lyssnade på sändningen, men det handlar nog mer om att det är slutet på en stor del av mitt liv. Det är en sorg. Jag visste att det fanns en stor risk, eller chans, att jag inte skulle tas ut.

Hedvig Lindahl fortsätter:

– Men om jag ska vara ärlig så hade jag gjort en plus- och minus-lista i huvudet och det var faktiskt fler minus än plus att åka till VM. Rent ekonomiskt hade det varit väldigt bra, att få in pengar under sommaren. Men jag hade också fått offra saker som jag känner att jag inte vill offra.

Det låter på dig som att du har spelat din sista landskamp?

– Det skulle jag tro. Det är väl 99 procent. Skulle alla målvakter plötsligt insjukna i någon influensa och det inte finns någon annan att tillgå kan de väl ringa. Men det är inte troligt. Man får nog ta det här som att.. ja, nu är det slut.

Nu väntar ett sommarlov hemma med barnen.

En situation som Hedvig Lindahl aldrig har befunnit sig i – och som hon har längtat efter.

– Egentligen tycker jag att det här känns ganska bra. Jag ville vara lojal mot Peter och säga att jag finns där ifall han behöver mig, om det är det bästa för laget. Men jag ser också fram emot ett sommarlov med våra barn i vårt nya hem. Det är också väldigt värdefullt.

Vann sju mästerskapsmedaljer

Två OS-silver, VM-silver, två VM-brons och två EM-brons.

Dessutom en hel del individuella rekord.

Hur summerar man en svensk landslagskarriär som saknar motstycke?

– Det är klart att jag är superstolt, glad och tacksam över allt jag fått uppleva med landslaget. Jag har spelat 189 landskamper, tredje flest någonsin och flest av alla målvakter på både dam- och herrsidan.

– Det blev inget guld.. men en hel del andra medaljer, säger hon och skrattar.

Hedvig Lindahl fortsätter:

– Sen att det faktiskt fortfarande blir rubriker att en 40-åring inte blir uttagen i landslaget, det är ganska anmärkningsvärt. Jag hade inte förväntat mig det och det måste jag vara tacksam över. Att man lyckats hålla sig relevant så länge.

Målvakten är på väg tillbaka från sin knäskada, men kontraktet med allsvenska Djurgården går ut efter säsongen.

– Jag ser jag det här som min sista säsong i karriären och jag försöker njuta av det så mycket jag kan.

Öppnar för att byta position – till anfallare

Samtidigt..

– Fotboll kommer ju alltid finnas på olika nivåer. Vem vet, framtiden kanske jag finns i division två som tung forward.

Lindahl skrattar till.

– Jag vet inte.. nu kommer friheten att välja. Jag har ingen aning. Relationen till fotbollen kommer ju alltid finnas.

Hur tror du att det blir att följa VM som supporter?

– Jätteintressant. Jag har ju fått förkovra mig supermycket i supporterskap under mitt år i Djurgården. Nästa steg blir väl att jag själv kliver in i en tydlig supporterroll till landslaget. Det hade varit roligt att få uppleva folkfesten, som man annars bara hört om, se vilken stor påverkan vi har på svenska folket, som vi har byggt upp.

– Jag ser verkligen fram emot att få följa ett mästerskap med mina barn.

Kommer du kunna hålla dig ifrån att skriva till dina gamla lagkamrater under VM, komma med tips och råd?

– Vi får väl se. De kanske tycker att det är lite skönt att få göra det här utan mig för första gången på väldigt länge. Men det är klart, någon typ av support blir det säkert.