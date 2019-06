MADRID/STOCKHOLM. De svenska fansen sjöng om Alexander Isak i Madrid.

Men 19-åringen blev dock kvar på bänken fram till 82:a minuten mot Spanien.

– Jag tycker att bytet av Isak är för sent, säger experten Hasse Backe i C More.

– Jag ville vänta och se hur det var med Albin Ekdal, förklarar förbundskapten Janne Andersson.