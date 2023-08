VM i Australien och Nya Zeeland slutade med brons för Sverige. Peter Gerhardssons landslag besegrade Australien i bronsmatchen med 2-0.

En av Sveriges bästa spelare genom hela VM har varit innermittfältaren Elin Rubensson, 30.

Rubensson fick chansen på mittfältet när lagkaptenen Caroline Seger inte var redo för 90 minuter – och tog den.

Under bronsmatchen mot Australien hyllades Rubensson bland annat av Viaplays kommentator Henrik Strömblad som krävde att mittfältaren, till vardags i BK Häcken, skulle tas ut i Fifas världslag.

”Helt otrolig lägstanivå”

Expertkollegorna Lisa Dahlkvist och Bojan Djordjic håller med.

– Jag är chockad att hon inte är utlandsproffs. Vår bästa spelare i den här turneringen, säger Bojan Djordjic.

– Hennes lägstanivå är helt otrolig. Utländska klubbar måste knacka på och säga att hon måste komma ut och visa hur bra hon faktiskt är. Underbar insats, fortsätter han.

Michael Cox, reporter på Athletic, lyfter Elin Rubensson ännu högre.

”Jag vet inte om en bronsmatch ska räknas, men om den gör det är Elin Rubensson den bästa spelaren i slutspelet, enligt mig”, skriver han på X (tidigare Twitter).

”Lätt topp 3 av alla spelare i hela VM”, skriver Patrick Ekwall på samma plattform.

Elin Rubenssons svar till experterna

Själv var Elin Rubensson mycket glad efter den säkrade medaljen.

– Oj, oj, oj. Det här känns fantastiskt. Vi är så förtjänta av den här medaljen. Alla har gjort en fantastisk turnering, så jag är glad och stolt.

Vad känner du om din turnering?

– Jag känner att jag fått ut min maxkapacitet i varenda match.

Henrik Strömblad vill ha med dig i Fifas världslag.

– Det var snällt.

Platsar du där tycker du?

– Jag har ingen aning (skratt), det får andra avgöra, men det är jättekul att höra.

”Får gärna vara med där”

Den svenska förbundskaptenen Peter Gerhardsson stämde in i hyllningskören kring Elin Rubensson. Och berömde henne för det jobba hon laget ner in mot mästerskapet, just med tanke på den skada hon hade under våren.

– Hon har gjort ett fantastiskt bra mästerskap. Det har hjälpt att hon fått spela i klubblaget. När hon började i den här rollen tyckte vi hon sprang för mycket med boll i stället för att vara i rätt position, nu är hon mycket säkrare. Och det är klart positivt att hon spelat i den rollen när hon kommer hit. Men hon var varit fantastisk.

– Nu är inte jag med och tar ut världslaget, men hon får gärna vara med där, säger han.

LÄS MER: Fina gesten till Caroline Seger i festjublet

LÄS MER: Fridolina Rolfö om smärtorna under VM

TV: Här får en enorm överraskning