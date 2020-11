”Det som gjorde ont i mitt hjärta”

Gustav Svensson spelade sin senaste landskamp för drygt två månader sedan. Sverige mötte Portugal på Friends arena och redan i den 44:e minuten drog Gustav Svensson på sig sitt andra gula kort efter att ha kommit alldeles för sent in i en duell med Joao Moutinho. Svensson visades ut och på den efterföljande frisparken sköt Cristiano Ronaldo in 1-0. Portugal vann matchen med 2-0 och när Svensson nu är tillbaka i landslagets startelva, i onsdagens match mot Danmark, hoppas han att det gamla misstaget inte ska ha försvårat chanserna att spela till sig en plats i sommarens EM-trupp.

– Och jag tror inte att det spelar någon större roll. Det är väl klart att jag inte riktigt tycker om att jag satte lagen i en sådan situation som jag gjorde, men det är sånt som händer i fotboll och sånt man får lära sig av. Man får blicka framåt, säger Svensson.

Du fick en del kritik och hårda ord på sociala medier efter det. Har du behövt hantera på något sätt?

– Jag är inte en sådan som läser överhuvudtaget. Jag försöker hålla mig borta från det så det är inget som stört mig. Det handlar mer om att man sätter laget och lagkamrater i en situation, det är det som berör mig.

Behöver man stå upp och be om ursäkt efter en sådan sak?

– Vi har sådan fantastisk sammanhållning här så det var tvärtom nästan, de sa att det inte var några problem, att det är sånt som händer. Det var inte så att jag behövde be om ursäkt, det var full stöttning från alla lagkamrater. Det var skönt.

Gustav Svensson kapten

I nuläget finns det ingenting som tyder på att landslagsledningen av någon anledning vill straffa Gustav Svensson för det röda kortet, tvärtom. I matchen mot Danmark kommer mittfältaren få bära kaptensbindeln.

– Det är faktiskt väldigt stort. När man är ung så är den högsta drömmen att komma till landslaget. Att kunna vara lagkapten är en tanke man inte ens tänker.

Frågan är om matchen mot Danmark ens borde spelas. Coronaviruset fortsätter sprida sig världen över och i Danmark har det nyligen rapporterats att det muterats via minkar. Både danska och svenska spelare som till vardags hör hemma i engelska klubbar har stoppats från att åka till Danmark.

Och som om inte det vore nog har den danska spelaren Robert Skov konstaterats smittat efter att han anslutit till samlingen. Därför har åtta andra spelare, som varit i kontakt med Skov, också isolerats med följd att danskarna tvingats kalla in nya spelare.

– Vi litar till hundra procent på vårt medicinska team men samtidigt har jag förståelse för att folk har åsikter, säger Gustav Svensson.

”Förstår att det finns åsikter”

Att Danmark tvingas ställa upp med en b-elva gör att värdet i matchen ifrågasätts. Gustav Svensson har full förståelse för det.

– Det är klart att det blir en annorlunda match, det kan vi inte riktigt blunda för. Vi som är här och ska spela kommer göra allt för att bra det så bra som möjligt. Vi vill visa på både individnivå och kollektivt att vi kan göra en bra match.

– Vi förstår att det finns åsikter om att sådana här matcher inte ska spelas. men vi känner oss trygga med restriktionerna och allt vi gör för att hålla oss i bubblan. Men läget är väldigt speciellt, både i världen och här i Danmark.

”Är en del av en business”

Håkan Sjöstrand, generalsekreterare på SvFF har tidigare sagt att det finns ett ekonomiskt värde i att spela matchen, och att det påverkar. Gustav Svensson har inga större problem med det.

– Man förstår att man är en del av en business, om man säger så. Samtidigt vill vi ju spela matcher. Så det är inte bara ensidigt att vi måste spela, vi vill spela också.

Hur reagerar dina närstående på att de här matcherna ska spelas?

– Jag har inte fått några indikationer på att någon sagt något negativt om det. Jag tror att alla i min närhet vet att jag tar det här på stort allvar och håller mig så säker jag kan.

Hur snackar ni spelare om det sinsemellan?

– Det är klart att det har kommit upp en diskussion om huruvida folk tycker att vi ska spela eller inte. Men som jag förstår det så är alla här för att de vill spela.

– I USA har det varit mycket snack och det har varit mycket politiskt om hur man ska tackla det. Man får lita på det medicinska teamet.

Hur har det varit att leva i USA under den här perioden?

– Det har varit väldigt turbulent under en längre period. Mycke på grund av valet men även på grund av corona men också för att det varit så uppdelat i två olika läger kring hur man ska hantera det, om man ska lyssna på forskningen eller på andra. Det har varit en väldigt stor del av USA. Vi, eller jag, har ju levt i en bubbla med fotbollen och haft egna restriktioner och försökt att inte lägga mig i det politiska för mycket.