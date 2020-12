”Det avgörande var pengarna, helt klart”

Under våren kunde tv-tittare följa när Sveriges mesta landslagsspelare Anders Svensson, 44, bytte fotbollsskorna mot dansskorna. Trots sin ovana på dansgolvet tog sig fotbollstjärnan ända till semifinal där han till slut fick lämna tävlingen.

I podcasten ”Nemo möter en vän” berättar Svensson att han hade fått frågan om att vara med fyra gånger tidigare. Den femte gången valde han till sista att tacka ja.

– Det avgörande var pengar, helt klart. Annars hade jag aldrig tackat ja, säger Anders Svensson.

– Jag hamnade i en situation med mitt företag där jag satsat mycket pengar på ett fotbollskoncept från USA (fotbollsträningscentret Toca) här i Sverige. Jag investerade allt i mitt bolag och lite till och det är tufft att starta nytt så jag behövde få in pengar i bolaget, säger han.

Efter fem säsonger Premier League och Southampton vände mittfältaren hem till Elfsborg där det blev tio säsonger innan han 2015 lade skorna på hyllan. Svensson säger att hans pengar från fotbollen finns sparade, men att vill skilja på det privata och företagstillgångar.

– Jag tror stenhårt på det fortfarande men det har tagit längre tid att få in konceptet i Sverige än jag räknat med. Det tar tid att arbeta in. Så jag behövde pengar för att kunna fortsätta pumpa in pengar i det här konceptet för jag är övertygad att det kan utveckla svensk fotboll och få barn och ungdomar att röra på sig mer, säger han.

Podden släpps under måndagen, lyssna på den i sin helhet här.