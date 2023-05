En ny viktig EM-kvalsamling väntar runt hörnet.

Det är mindre än en månad kvar tills herrlandslaget återigen samlas i Stockholm efter ett fyra månader långt uppehåll. Janne Andersson, 60, har tagit sin sedvanliga rutt från huset på Lidingö till Evenemangsgatan i Solna där Svenska fotbollförbundet håller till.

Majvärmen har svept in över huvudstaden och trupputtagningen är mindre än två veckor bort. Samtidigt som en harmonisk Janne Andersson navigerar sig fram till ett av konferensrummen på förbundets kontor, hållandes sin Bazinga-kaffemugg från The Big bang Theory, leder vårt samtal in på skillnaderna mellan att vara klubb- och landslagstränare.

Sveriges förbundskapten har som bekant 19 allsvenska säsonger bakom sig. Han menar att fokuset som klubblagstränare mestadels låg på spelarutveckling och att driva det vardagliga.

Som förbundskapten handlar det mer om att förvalta.

– Vi blev bra på att få fram unga i HBK. Det konceptet fick jag med mig till Norrköping. I dag har vi ett helt annat jobb. Jag sa det tidigare att folk analyserar det vi gör, säger han.

Janne ställer ned sin Bazinga-kopp innan han inleder sitt resonemang.

– Om vi tar allsvenskan så drog de i gång i början på januari med klubbträningen och nu är vi i början av maj. De har kört i fyra månader. Jag kan uppskatta att de kanske har haft 80-90-träningar den här perioden och spelat 20 matcher. Det är vad du har gjort som allsvensk tränare i den processen. Man kan analysera den processen ganska tydligt från att man ändrar spelsystem till vilken spelare som i är form. Om jag tar samma period för mig som förbundskapten och fyra månader framåt från 20 november till 20 mars, så träffar jag inte spelarna en enda dag. Inte en dag har vi någonting gemensamt, förklarar Andersson.

– Och sen träffas vi och har tre dagar tills vår första match. Det analyseras nästan ner i atomer vad vi gör för något, hur matchen ser ut och hur vi spelar. För mig är det fascinerande. Ni som tittar på våra träningar ser hur vi oftast hinner jobba med de stora dragen. Oftast kommer spelarna trötta. Vi kan inte gå in och köra hårt. Fotboll bygger på samhandling och att lära känna varandra. Så det är en jäkla utmaning varje gång, men vi har hittat ett förhållningssätt som jag är trygg i. Det bygger mycket på att spelarna är friska när de ansluter till oss. Men det är ett helt annat jobb än jobbet i allsvenskan. Då kan jag tycka att det blir en överanalys av oss ibland.

Menar du att media och supportrar överanalyserar?

Janne Andersson skrattar till - sedan svarar han:

– Ja, generellt. Hur man ser på landslaget. Jag har ju varit likadan. När man berättar om det här för människor så tror jag inte att folk är så medvetna om att vi inte träffas så mycket. Men om man gör den jämförelsen på det kravet man ställer på ett klubblag efter 80, 90 träningar och 20 matcher - och vi har noll - och sedan har vi tre dagar men ska prestera på högstanivå. I min värld kan man inte se det på samma sätt. Analysen kan inte göras likadant utan den måste göras på ett annat sätt. Det kan vara medialt och det kan vara kompisar till mig (skratt). Det kan komma från vem som helst. Men berättar man det här så tydligt som jag säger det nu så säger många: ”Jaha, så långt har jag inte tänkt. Att det är så himla lite”.

Janne Andersson om skadeläget

Sverige fick tuffast möjliga start på EM-kvalet. Den första kvalmatchen mot Belgien slutade med förlust (0-3) vilket gjorde att Sverige verkligen behövde vinna mot Azerbajdzjan. Och det gjorde man också med 5-0. Janne Andersson har tudelade känslor kring inledningen.

– Det är sex matcher kvar, vi är i början, men någonstans är det en okej inledning på kvalet. Den är inte jättebra för då hade man velat ha någon poäng till, men det är okej.

Vad tycker du ni behöver utveckla mest till junisamlingen?

– Jag hinner inte utveckla så mycket. Men det som är bra i juni är att vi har en träningsmatch först och då får vi några träningsdagar till. Väldigt mycket handlar om att jobba med grunden. Vi har ett bra grundförhållningssätt till hur vi ska jobba.

– Som förbundskapten handlar det mer om att förvalta det som spelarna utvecklar i sin vardag. När de kommer in till oss ska vi försöka få ihop det. Det är väldigt svårt för oss att utveckla något om det inte är ett mästerskap för då är man tillsammans länge och kan bygga på grejer.

Den 19 juni kliver Sverige in på Ernst Happel-Stadion i Wien för en viktig match mot gruppkonkurrenten Österrike. På många sätt blir det ett nyckelmöte för svensk del.

Janne Andersson har respekt för motståndet.

– När två går vidare från gruppen är det kanske vi och Österrike som gör upp om det. När man tittar på oss och våra trupper, när båda är hela och friska bägge två, så är det någonstans 50-50 mellan oss över två matcher. På bortaplan kanske det är någon mer procent till dem, men totalt sett över två matcher så är det 50-50. Sen får vi se hur det ser ut när vi kommer fram dit. Nu är man i fasen där man hoppas att ingen skadar sig.

Det är en mindre försvarskris inför junisamlingen. Joel Andersson och Emil Holm är skadad. Emil Krafth troligtvis borta också. Även Ludwig Augustinsson medverkan ser ut att vara osäker. Hur ser du på situationen?

– Jag har inte hört det sista gällande ”Ludde”, säger Janne Andersson först innan han fortsätter kommentera resten av skadorna. Vi har Joakim Nilsson och Filip Helander som är långtidsskadade och inte aktuella. Krafth kanske man hoppas ska mirakulöst komma i gång nu men det rimliga är att han inte kommer i gång den här säsongen efter sin skada.

– Emil Holm var jättebra hos oss i november men sedan gick han småskadad länge. Det klart att det hade varit bättre om de varit med oss i landslaget. Ludde är färskt för mig. Jag hoppas inte det är så (illa) för Ludde har haft problem med en fot och det har gått bättre och bättre. Men vi får se.

– Försvaret är en problematik. Totalt sett så är det backlinjen som strular (med skador), så har det varit hela förra året och det var det även i mars.

Hur mycket försvårar det?

– Det är jobbigt. Tittar vi på samlingarna förra året och när vi träffas med så långa mellanrum och inte får en kontinuitet så är det olyckligt. Jag beklagar mig inte, för det är som det är, men det är bekymmersamt. Det går inte att komma i från. Fördelen med det är att när vi hade skador förra året på mittbackssidan så fick Hjalmar Ekdal och Isak Hien spela tidigare än vad de kanske hade fått göra annars och det har vi med oss nu. De har känt på landslagsspel och är inte nya. Men totalt sett så är jag orolig utifrån just hur det ser ut på backlinjesidan. Det finns inte en uppsjö av spelare som spelar på den högstanivån.

En annan landslagsspelare som dragits med skadebesvär i vår är Zlatan Ibrahimovic. Milan-anfallaren hoppade in mot Belgien men tvingades sedan bryta landslagssamlingen på grund av en skada och hans medverkan till kvalspelet mot Österrike är fortsatt osäkert. Enligt förbundskaptenen har han inte haft kontakt med Zlatan av respekt för skadeläget.

– Jag har väntat och hoppats att Zlatan ska komma i gång. Jag kommer att ha en kontakt med honom i det närmsta men jag har velat vänta lite och hoppats att han ska bli frisk. Nu vet jag inte riktigt hur status är med honom på det sättet, säger Janne Andersson.

Tror du att Zlatan fortsätter spela fotboll nästa säsong?

– Jag vill inte spekulera i det. Jag tror någonstans att han kanske tänker som många andra att man inte vill sluta med en skada. Jag tror det är en frustration att man inte får chansen att välja när man själv vill sluta. Så hade jag resonerat. Jag säger inte att Zlatan resonerar så, men jag kan tänka mig att han resonerar så för så är det nog många som gör. Man vill ju välja själv när man ska sluta. Vi får se helt enkelt.

Lyrisk över stjärnans form

Mitt i all skadeproblematik finns dock ljusglimtar.

En av dem stavas Alexander Isak. Newcastle-anfallaren har sedan landslagssamlingen i mars gjort fyra Premier League-mål och en assist. Och kanske är det Isaks framspelning mot Everton som Sveriges förbundskapten är allra mest exalterad över.

– Såg du hans assist? Fy fan. Den är magisk. Helt fantastiskt!

Vad säger du om Isaks form?

– Efter mars-samlingen har han vuxit på ett helt annat sätt och varit frisk. Det är jätteroligt med hans form. Isak har en enorm potential. Kommer han in i samlingen, har självförtroende och bra form så är det en fantastisk fördel för oss jämfört med om han är skadad eller inte är med. Det känns jätteroligt.

Hur gör du för att få ut ännu mer av Isak i landslaget i form av mål och assist?

– Är han hel och frisk så kommer det att komma. Han gjorde ett fantastiskt mål för oss mot Grekland på hemmaplan. Han har ju varit bra i landslaget tidigare. Nu i mars var han inte i hundraprocentig form och så enkelt var det ju. Men är han i form så kommer Isak att leverera i landslaget också, då är han ett hot mot alla lag, och det finns inget i vårt spelsätt som begränsar honom. I vårt anfallsspel så har de väldigt fria tyglar. Det handlar om att vi i vårt försvarssätt har en grund men när vi vinner bollen är det väldigt mycket upp till spelarna på planen för man hinner inte träna in anfallsmönster.

Den andra ljusglimten är att Albin Ekdal är frisk och hel. Mittfältaren har spelat regelbundet sedan februari för sitt Spezia som fortsatt kämpar om nytt Serie A-kontrakt.

– Albin har varit en viktig spelare för oss de här åren. Det är viktigt om han är med i juni.

Förra samlingen menade du flera gånger att du har blivit mer stingslig med åren – hur kommer det sig?

– Mitt förhållningssätt till media är precis som det har varit tidigare. Jag har den största respekt för media och att ni förmedlar till alla som är så intresserade av landslaget - det är solklart och jättebra. Om man har man varit med i ett år så har det inte hänt så där jättemycket, men har man varit med i sju år så händer det fler grejer - både på planen och situationer när man kanske förlorar några matcher mer än vad man gjort innan.

Janne Andersson skruvar lite på sig i stolen - sedan tar han vid.

– Det är klart att det kan uppstå situationer där jag upplevs så (stingslig). Jag tycker inte det är så roligt att förlora matcher. De två samlingarna förra året när jag hade sju återbud och sju skadade och vi slet på alla sätt - det klart att när jag direkt efter match ska gå och prata i en tv-studio eller på en presskonferens så har jag också ett adrenalinpåslag.

– Jag kanske inte är så jävla nöjd. Då kan man säkert ibland upplevas på det sättet. Men min grundinställning när jag träffar er i samband med alla presskonferenser så är jag fortfarande likadan i grunden och har samma grundinställning. Sedan är jag människa också och ibland kan man bli mer irriterad på något och ibland är man lite gladare för något.

Janne Andersson tystnar för en sekund. Sedan backar förbundskaptenen självmant bandet till den uppmärksammade händelsen som utspelade sig under landslagssamlingen i mars.

Efter Sveriges seger mot Azerbajdzjan gick Janne Andersson i sedvanlig ordning bort till tv-studion där han intervjuades av Viaplay. Efter en fråga från studioexperten Bojan Djordjic ilsknade Andersson till och duon rök ihop. Händelsen reddes ut och Janne och Bojan har i dag lagt situationen bakom sig efter ett möte. Samtidigt känner Janne att han vill ge sin bild av bakgrunden till reaktionen.

– Den här grejen som var sist... I den studion har jag känt flera gånger innan att när jag har kommit dit så är det en programledare och tre stycken andra personer som står där, och jag har inte upplevt att jag har blivit bemött på ett respektfullt sätt. Min upplevelse och känsla har varit att de mer vill tala om för mig hur matchen har varit än att man på ett nyfiket och öppet sätt frågar mig vad jag tycker om matchen, vilket jag tycker är det rimliga och jag tror också att tv-tittarna förväntar sig det också där hemma. Jag tror nog att de vill höra vad Janne tycker om matchen. Det har jag inte upplevt (från studion). Rätt eller fel - men det gjorde att jag den här gången - kom in i studion efter matchen och jag var ju glad.

Förbundskapten Janne Andersson (th) i intervju med Viaplays expertpanel fr v Sebastian Larsson, Fredrik Ljungberg och Bojan Djordjic. Foto: FREDRIK SANDBERG/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Jag var jätteglad. Vi hade vunnit med 5-0. Vi gjorde lyckade byten. Där blev det klockrent när Jesper Karlsson kom in och gjorde ett fantastiskt frisparksmål. Anthony Elanga kom in och fick göra mål. Jag var så glad för deras skull. När jag kommer till studion känner jag nästan direkt att jag får gå i försvarsställning – i stället för att jag får bre ut mig och tala om hur roligt det här var och varför det blev som det blev. Då blev det fel på mig. Jag reagerade på ett sätt som jag inte skulle göra. Det var jättedåligt av mig. Jag har haft hundratals presskonferenser innan och haft intervjuer och har aldrig hänt, men det här var dåligt.

Förbundskaptenen fortsätter:

– Det var inte tillräckligt bra behandlat av mig. Men det är bakgrunden. Jag har känt det här flera gånger innan och har alltid sagt att, i min relation till media att om jag känner mig respekterad så kommer jag att göra detsamma. Inga frågor är för kritiska. Jag har inga problem med det. Jag kan svara på massvis med kritiska frågor men i just den här situationen med fyra personer i i en studio, där jag inte känner mig respektfullt bemött, just det har jag känt förut och det har byggts på på något sätt. Nu blev det fel. Jag var jätteglad innan det. Skillnaden mellan irritation och glädje, och sorg och glädje.. idrottsmän som vinner gråter ju ibland. Man har ett adrenalinpåslag som gör att det inte är så långt mellan de här grejerna och den dagen blev det fel och det har jag bett om ursäkt för.

Janne Andersson understryker till slut.

– Det var inte tillräckligt bra.

Hur blir det att kliva in i den studion i nästa samling?

– Först ville jag prata med Bojan utifrån hans tolkning av det här och missförståndet som blev mellan oss. Det redde vi ut dagen efter på ett jättebra sätt. Det var skönt och det var inga konstigheter. Vi är de goaste av vänner och kramade om varandra innan vi gick därifrån. Sedan har vi även haft samtal med Viaplay där jag framfört det här jag framför nu ungefär. Det är Viaplay som bestämmer över sin studio och de bestämmer hur de ska vara - jag har inga som helst problem att gå dit igen och de får värdera hur de vill ha det i sin studio. Men jag har i alla fall framfört vad jag tycker om det.

– Jag går dit nästa gång och kommer gå dit varje gång, så det är inga problem för mig. Det här kommer inte att hända igen, det kommer jag garantera. Däremot om jag får frågor, oavsett var jag är, så måste jag få tycka det jag tycker. Ni får ställa vilka frågor ni vill, men då måste jag få svara vad jag vill. Det är rimligt. Om det upplevs av någon att jag inte är go och glad - ja, då får det väl vara så. Men någonstans har man känslor i det här jobbet också. Min grundinställning är dock solklar - fråga vad ni vill - och det är min skyldighet att hantera det på ett bättre sätt till nästa gång.

Jannes oväntade tv-framträdande

Under året har Janne Andersson valt att kliva ur sin komfortzon. Sveriges förbundskapten valde, efter många om och men, att tacka ja till TV4:s succéprogram Masked Singer och SVT:s berömda lekprogram Bäst i Test.

Redan i det andra avsnittet av Masked Singer fick tittarna följa Mullvaden, som var en av maskerna. Efter att juryn sagt sitt fick Mullvaden lämna tävlingen och när masken togs av gömde sig ingen mindre än Blågults förbundskapten.

Men det var som sagt långt ifrån självklart att han skulle medverka i tv.

– Första åren jag var förbundskapten tackade jag nej till allt, säger han.

Ett av hans kriterier var att utmana sig själv. Det andra var att det i så fall inte fick krocka med hans uppdrag som herrlandslagets förbundskapten.

– Bäst i test är ett favoritprogram och hur många får chansen att vara med? Det var jätteroligt att vara med. Jag la en halv dag där jag gjorde testerna och en halv dag i studion, så totalt var det en dag på ett år som kostar mig i form av tid. Det var jättekul och det är självklart viktigt att det inte stör mitt jobb som förbundskapten, förklarar 60-åringen.

Masked Singer då?

– Det är en historia för sig, säger Janne och ler brett.

Sedan nickar han på huvudet och skrattar.

– Jag är alltså exakt så dålig på att sjunga - alltså det är katastrof. Det är så dåligt. När de hörde av sig svarade jag spontant nej.

Kort därpå inleddes dock någon form av övertalningskampanj. Till slut föll Janne Andersson för trycket och tackade ja till en medverkan.

– De frågade om jag kunde träffa en sångpedagog så att hon fick lyssna på hur jag sjöng. Efter en timme sa hon: ”Det här löser vi”.

Janne Andersson i TV4:s Masked Singer. Foto: TV4 / TV4

Varför tackade du ja?

– Jag tänkte: Hur många får chansen att vara med? Det är det ena. Och sedan för chocken det kommer bli, framför allt för de som känner mig och vet hur fruktansvärt omusikalisk jag är. Det var anledningarna. Sedan gillade jag utmaningen. Jag brukar tala om för mina spelare att man måste våga göra grejer och då måste jag själv någonstans våga.

Förbundskaptenen berättar att en gammal knäskada hindrade honom från att utföra en koreografi som han planerat att utföra till framträdandet i Masked Singer.

– När vi var på januariturnén vred jag till mitt knä och fick ont som fasen. När vi skulle spela in programmet kunde jag inte dansa så jag fick bara stå där och veva med armen. En del av koreografin till ”I’m to sexy for my shirt” så hittade jag på den koreografin helt själv innan jag gick in bara för att göra något. Det var fantastiskt roligt och jag är oerhört stolt över mig själv ska jag inte säga för det låter tramsigt - men jag är glad att jag vågade. Det var helt utanför min comfort zone, så långt ut man kan komma i princip, och folk blev så chockade.

Vad händer efter Blågult?

Janne Andersson är inne på sitt sjunde år som förbundskapten. Han tillträdde 2016 och i maj 2020 förlängdes kontraktet över EM 2024 i Tyskland.

Hur länge är han kvar på posten? Och vad är nästa naturliga steg?

– Jag har sagt så här. Privat är man orolig över det här med räntor och barnbarn - men i jobbet är jag i nuet. Allt som hänt förut är arkiverat. Det var då. Nu är jag verkligen i att göra det så bra som möjligt in till den här samlingen. Sedan är EM nästa sommar ett längre mål. Nu är det fullt fokus på det, sedan får vi ta det därifrån helt enkelt.

– Målet är att ta sig till EM. Sen tar vi det därifrån. Jag funderar inte på det så. Självklart finns någon tanke i bakhuvudet, men jag tar väck det för jag vill vara här och nu för att göra det så bra som möjligt. Ska man hålla på med elitidrott så tror jag det är en jätteviktig egenskap att inte titta för långt fram och inte älta det som varit, utan att vara i nuet.

Utanför Svenska fotbollförbundets kontorslokaler gassar solen. Det börjar bli dags för Janne att ta sig vidare. Innan vi skiljs tar han en sista klunk av sitt kaffe och säger:

– Jag vill inte ta det uttrycket att jag har blivit mer stingslig, men det gör ju att det brinner. Jag är 60 år men känner att det finns hur mycket som helst i både kroppen och huvudet att göra.

