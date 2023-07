Debutanten hjälte för USA i VM-premiären

USA inledde sin jakt på ett tredje raka VM-guld med att slå Vietnam med komfortabla 3–0 i Auckland på lördagen.

Anfallaren Sophia Smith, en av sex spelare i den amerikanska startelvan som gjorde sin debut, nätade två gånger om i första halvlek och satte därmed amerikanskorna i förarstolen inför andra akten.

Morgan missade straff

Ledningen kunde dock ha varit ännu större – mellan Smiths båda fullträffar brände nämligen veteranen Alex Morgan, som gjorde sin 207:e insats för landslaget, en straff.

Morgan fick se sin svaga straffspark hamna i famnen på Vietnams målvakt Tran Thi Kim Thanh.

Rapinoe landskamp 200

I stället kunde Smith göra sitt andra mål i den första halvlekens åttonde tilläggsminut. Målet blev först bortdömt, men efter en långdragen VAR-granskning kom man fram till att 22-åringen inte stod offside.

USA fortsatte att trumma på under de sista 45 minuterna. Mittfältaren Lindsey Horan, som till vardags spelar i Lyon, fastställde slutresultatet inför de 41 000 åskådarna. Hon slog in bollen i mål med 13 minuter kvar att spela via en assist av Smith och kort efter att stjärnspelaren Megan Rapinoe blivit inbytt för sin 200:e landslagsmatch i karriären.

