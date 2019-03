Blytung skrällförlust för Sverige i Algarve

3-4-3: Cajsa Andersson; Amanda Ilestedt (UT 62), Nilla Fischer, Sandra Adolfsson (UT 46); Hanna Glas (UT 62), Julia Zigiotti Olme (rött kort 42'), Nathalie Björn, Jonna Andersson (UT 81); Sofia Jakobsson, Stina Blackstenius (UT 62), Lina Hurtig (UT 62)

Bänk: Hedvig Lindahl, Zecira Musovic, Linda Sembrant (IN 62), Magdalena Eriksson (IN 81), Hanna Folkesson (IN 62), Mia Carlsson, Caroline Seger (IN 46), Madelen Janogy, Mimmi Larsson (IN 62), Olivia Schough (IN 62), Elin Rubensson.