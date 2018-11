Det började med Nilla Fischers hyllade tal under Fotbollsgalan i måndags. Efter att ha prisats med Diamantbollen riktade hon sig till alla unga tjejer som håller på med fotboll, och avslutade med att säga:

– Och alla ni pojkar och killar och framför allt alla män, det är dags att komma in i matchen nu. Jämställdhet gynnar oss alla men är något vi måste göra tillsammans och helt ärligt: We have no more fucks to give.

Herrlandslagets lagkapten Andreas Granqvist reagerade under tisdagen och tyckte att det var "lite orättvist". Granqvist berättade att herrlandslaget ingått ett avtal där de gått med på att få lägre ersättning, i utbyte mot att damlandslaget skulle kunna få till ett bättre avtal.

– Vi skrev på ett nytt avtal där vi gick ner rejält i ersättning men det har tydligen inte kommit ut. Nu får vi skicka en signal till Håkan (Sjöstrand, generalsekreterare), sa Granqvist.

"Det bör debatteras"

Sjöstrand, i sin tur, menar att det hela är ett missförstånd från herrspelarnas sida.

– Herrarnas avtal är pengar som tillförs hela vår verksamhet. Kopplingen mellan avtalen stämmer inte, sa Sjöstrand.

Diskussionen fortsatte under onsdagens pressträff där flera spelare uttryckte sin förvåning över den uppkomna situationen.

Gustav Svensson menar att det är viktigt att debatten förs.

– Det är en fråga som bör debatteras, säger han.

– Sen är det synd att det har blivit ett “vi mot ni”-tänk. Så är det inte från vår sida – vi står för jämställdhet. Vi vill hjälpa till så mycket vi kan, så att det blir 100 procent jämställt. Jag tycker att man kanske ska lägga fokus mot Fifa i stället, och att vi tillsammans med damerna kan göra det, fortsätter Svensson.

"Vi vill mot samma mål"

Han betonar samtidigt att han tycker det att är tråkigt att det uppfattats på olika sätt.

– Det har blivit lite pajkastning mellan damer och herrar. Vi vill samma sak. Men det har inte kommit ut på rätt sätt. Och då har det blivit två olika läger. Vi vill mot samma mål, säger han.

Vad gäller avtalet som herrlandslaget skrev på så menar Svensson – precis som Granqvist – att avsikten var att komma närmare jämställdhet.

– Det är var vad jag vet, min vetskap. Jag var inte med vid förhandlingsbordet, men det vi pratade om inom gruppen var att vi skulle hjälpa till med de delar vi kunde. Det är olyckligt att den kommunikationen inte har kommit ut. I stället för att vi enas och arbetar tillsammans mot ett större mål, till exempel FIFA, har det blivit en schism, kanske mellan oss herrar och damerna.

Håkan Sjöstrand kallar ju det här för ett “missförstånd” och menar att pengarna ni avstod ska finansiera “andra verksamheter” inom förbundet, inte nödvändigtvis damerna.

– Till min vetskap var det framförallt till damerna, vi ville att damerna skulle ha bättre ersättning. Sedan vet jag inte vad som har sagts bakom stängda dörrar när jag inte har varit med. Men vårt mål var att vi sänkte vårt kontrakt för att hjälpa damerna till bättre ersättning och bättre möjligheter.

Var kommer det initiativet ifrån?

– Det kommer från alla spelare och personer. Det var inte ens en diskussion från vår sida, att det ska bli bättre. Den kommunikationen borde ha kommit ut. Vi hade kunnat göra mer tillsammans med damerna, men nu målas vi upp som personer som inte vill eller står bakom jämställdhet.

Ni trodde att ni gav upp pengar, men så säger Håkan något annat?

– Jag har inte pratat med Håkan och det är svårt för mig att uttala mig om något som står i medierna, ni får ursäkta mig för det. Jag kan inte uttala mig om de kommentarerna. Jag känner själv personligen att jag vill prata med honom och jag vet att det är många här som vill det, först, innan vi kommunicerar utåt.

"Starkt av Nilla att hålla det talet"

Även Marcus Berg är förbryllad av situationen.

- Jag har läst med vad som sagts och vi har pratat lite med. Alla har rätt till en åsikt och jag tycker det är starkt av Nilla att hålla det talet. Sedan har alla rätt till sina åsikter och jag vet egentligen inte mot vilka kritiken är. Om det är mot oss eller de som bestämmer högre upp på förbunden, Fifa och Uefa. För då tycker jag egentligen att fotbollen är en business. Finns inte intresset, ekonomin och sponsorerna är det svårt. Det är främst det man tänker på.

- För att höja deras marknadsvärde måste det komma folk på matcherna och tv-bolagen måste köpa matcherna. Det är mest där man känner att de måste få en push och locka folk. Det är där skon klämmer.

Har du varit med och förhandlat det nya spelaravtalet med Håkan Sjöstrand?

- Ja, jag var med på något möte.

Att ni gick ner och de pengarna inte gick till damerna utan att det gick till förbundets omkostnader, hur ser du på det?

- Jag var med på ett möte och vi hade ett snack där. Det var det vi sa till spelartruppen på spelarmötet. Den informationen vi har fått är att vi kunde höja damernas ersättning och vi går ner och det var alla med på.

- Sedan att inte den informationen kom ut direkt och att det tagit lång tid och nu att det kommer ut som ett missförstånd mellan spelartruppen och förbundet är oturligt, men om det är så. Tyvärr, i slutändan är vi ändå med och bidrar, säger han.

Köper du Håkan Sjöstrands förklaring att det inte alls hänger ihop?

- Nej, som jag sa, så hänger det ihop om vi går ner. Då kan det gynna ungdomarna och då kan man höja damernas ersättning. Det tyckte jag kändes bra och det var det vi pratade om när vi gick ner.

Så han talade inte sanning helt enkelt?

- Nej, det får man tolka som man vill. Han sa att det var ett missförstånd och då är det väl det som man får gå på.

Men ni gick in med tanken att gå ner för att höja damernas ersättning?

- Ja, det var ett stort samtalsämne och det var alla med på. Så det kändes jättebra där och då. Fortfarande känns det bra.