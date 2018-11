Sverige (4-4-2):

Robin Olsen (mv) -

Agerar med pondus i Sveriges mål. Styr försvaret och läser spelet väldigt bra flera gånger i matchen. Stod för en monsterräddning strax innan paus på Hakan Calhanoglus avslut som höll Sverige kvar i matchen. Gör en bra räddning i andra halvlek på Cengiz Ünders skott.

—

Mikael Lustig -

En stabil insats av Lustig som inte släpper till särskilt mycket från sin högerkant. Står rätt och vågade kliva offensivt när chansen fanns.

Victor Nilsson Lindelöf (UT 46) -

Gör det helt okej tillsammans med Granqvist. Gör inte bort sig på något sätt men fick slita en del när Cenk Tosun och Hakan Calhanoglu satte fart mot svenskt straffområde. Byttes ut i paus på grund av skada.

Andreas Granqvist (K) -

Står för en stabil insats defensivt där han styr och ställer försvaret i vanlig ordning. Tampas med centertanken Cenk Tosun och gör det bra. Förvaltar straffsparken i andra halvlek på bästa sätt och gör 1-0.

Ludwig Augustinsson -

Håller koll på sin vänsterkant och hittar samarbetet med Martin Olsson. Även om Cengiz Under kommer loss ett par gånger på kontringar så känns det som att firma Augustinsson-Olsson neutraliserade ett av Turkiets vassaste vapen.

--

Sebastian Larsson -

Vi är vana att se ”Seb” spela centralt på mittfältet där han gjort det riktigt bra. Mot Turkiet fick han spela som högermittfältare och känslan är att han inte riktigt kommer till sin rätt där just ikväll. Precis som vanligt står Larsson för en solid arbetsinsats men det fanns mer att plocka fram spelmässigt, framför allt offensivt.

Albin Ekdal (UT 80) -

Inte lika dominant som vi vant oss vid men gör det bra på mittfältet. Krigar hårt, vinner bollar ihop med Jakob Johansson men känslan är att det fanns mer att krama ut här. Byttes ut i slutet av matchen mot Gustav Svensson.

Jakob Johansson -

Första matchen från start för Jakob Johansson i landslagströjan efter skadan mot Italien för ungefär exakt ett år sedan. Han sköter sin uppgift klart godkänd och håller rent framför egen backlinje. Klart godkänd insats.

Martin Olsson -

Fortsätter att växa i landslagströjan, efter sin fina insats mot Slovakien senast. Gör det bra som yttermittfältare på vänsterkanten där han var ett offensivt hot. Skapade flera vassa inläggsläge framåt och fick samarbetet med Augustinsson att fungera bra. Särker sina aktier inför fortsättningen.

--

Viktor Claesson -

Kommer inte riktigt till sin rätt som anfallare mot Turkiet. Vi är vana vid att se Claesson komma på genombrott med hög fart och oftast rättvänd men i den här matchen lyckades han inte riktigt skapa de lägena.

Marcus Berg -

Kämpar frenetiskt och det är egentligen inget fel på arbetsinsatsen i sig. Hade ett bra läge i första halvek, när Turkiets målvakt Sinan Bolat tappar bollen i straffområdet, men där är det också svårt att hinna reagera. Vägrar vika ner sig i andra halvlek och ordnar också en straff som ger Sverige ledningen och i slutändan segern.

INHOPPARE:

Filip Helander (IN 46) -

Kommer in i pausvilan efter att Victor Nilsson Lindelöf gått sönder. Verkligen inte lätt att kastas in direkt men Helander visar prov på mognad och gör det faktiskt riktigt bra under sin tid på planen. Hade dessutom en vass nick på en hörna i andra halvlek som var värt ett bättre öde.

Gustav Svensson (IN 80) - spelade för kort tid för att betygsättas

Isaac Kiese Thelin (IN 88) - spelade för kort tid för att betygsättas