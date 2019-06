Andreas Granqvist har under en längre tid varit given kapten och mittback i Janne Anderssons landslag och inte minst under VM i Ryssland förra sommaren var han väldigt framträdande.

Men inför Blågults EM-kvalmatcher mot Malta och Spanien så är det väldigt tveksamt om han kommer till spel. Granqvist har under en tid plågats av skador som hållit honom borta från spel med Helsingborg.

– Det känns bättre men jag är inte där ännu. Jag ser det som en ganska stor chans att jag inte spelar, säger han.

Granqvists skadeproblem - spelar mest troligt inte

Granqvist tror inte att spel mot Spanien blir aktuellt heller.

– Nja, spelar jag inte mot Malta så är matchen mot Spanien inte aktuell. Jag har inte haft en hundraprocentig 90 minuters match sedan Sundsvall, det är ett antal veckor jag inte spelat fullt. Att gå in mot Spanien på bortaplan känns inte så bra. Spelar jag inte mot Malta är Spanien långt borta.

Hur är status i ljumske och mage?

– Det går åt rätt håll. Effekten har varit positiv, vi ser en 15 procentig utveckling. Jag hade kunnat spela men risken är att jag slår upp den igen och då är jag borta i 2-3 månader. Det väntar en viktig höst med landslaget och HIF, jag vill vara hundra då.

– Det är jättekul att vara här. Janne ville ha hit mig och jag hade inget bättre för mig. Jag vill vara här och ge det chansen. Det blir svårt, men jag tränar min rehab och stöttar laget inför matcherna.

Sedan tidigare saknas Granqvists mittbackskollega Victor Nilsson Lindelöf på grund av skada.

