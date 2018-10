Sverige såg länge ut att gå mot en seger hemma mot Slovakien på Nationalarenan men mot slutet av matchen fick gästerna till en kvittering och matchen slutade 1-1.

Berg: "Går inte min väg"

Marcus Berg byttes in i den 66:e minuten och hade ett par målchanser att bli kvitt måltorkan i landslaget - men det ville sig inte riktigt för Berg den här matchen heller.

Nu har han gått mållös i 15 matcher i Blågult, vilket är frustrerande menar Berg.

– Jag vet inte vad man ska göra, det är tillfälligheter som man känner kan gå hur som men det går inte riktigt min väg. Så är det och det är tråkigt. Jag krigar på och hoppas att det släpper, säger Marcus Berg till SportExpressen efter matchen mot Slovakien.

Har du snackat med Janne Andersson om situationen?

– Nej, det har jag inte. Det klart att jag jobbar med det själv men jag går inte in på någon djupanalys eller pratar med en psykolog. Jag har varit i svackor förut och vet om hur det är. Som tur är har jag fått in ett par baljor i klubblaget. Det är skönt. Men jag jobbar med det. Det är situationer som händer under match och det är svårt att träna sig till det. Det går inte att jämföra match och träning. Jag hoppas bara att det släpper.

Berg: "Folk försöker trycka ner en"

När Aftonbladet ställer frågan om Marcus Berg hörde några burop i samband med bytet och om vad han i så fall tänkte, svarar han.

Foto: HENRIK ISAKSSON/IBL / /IBL

– Det var inget jag tänkte på. Jag fokuserar inte på det så, jag vet vad jag gjort bra och mindre bra. Förutom mål har jag gjort saker bra. Folk är påverkade och försöker trycka ner en, det är folk som knappt kollar matcher och lyssnar på vad folk säger och skriver. Jag vet att mycket sånt påverkar. Det får folk stå för. Jag kan bara påverka det genom att göra mitt bästa, säger Berg och fortsätter.

– Alla har sin åsikt, sedan om det skrivs eller sägs mycket negativt, så påverkar det folk. Så är det alltid, men det som jag har presterat under de här matcherna har varit bra annars hade jag inte startat så mycket.