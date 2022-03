Belysningen slocknade plötsligt under Polen–Sverige

Ställningen var 0-0 i den avgörande playoff-finalen mellan Polen och Sverige, när andra halvlek led mot sitt slut.

Då avbröts plötsligt spelet kort på Schlesienstadion i polska Chorzów.

Anledningen? Delar av belysningen slutade fungera.

– Som ni kan se är det just nu lite vila här, sa kommentatorn Åke Unger i C More.

Spelet stoppades någon minut där lagen fick chans att snacka ihop sig, men domaren valde att spela klart de sista minuterna av halvleken trots att belysningen inte kommit tillbaka – i hopp om en lösning i halvtid.

Belysningen slocknade i Chorzów

Men fler strålkastare slocknade ju närmare den andra halvleken kom.

– Man ser framför sig en polsk farbror i panik. En efter en har de slocknat, säger reportern Frida Nordstrand i C More.

– Det är ett halvt mörker som ligger över planen, sa kommentatorn Åke Unger när tanken var att spelet skulle dra i gång igen.

Andra halvleken blev fördröjd med några minuter, men så småningom fick arrangören i gång belysningen och spelet kunde starta igen.

Sverige förlorade matchen med 2-0 och missar VM i Qatar.

