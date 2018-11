Anna Anvegård hjälte när Sverige slog världstrean

Många av de 9 561 på läktarna hade kommit till New York Stadium i Rotherham för att fira det engelska fotbollslandslagets lagkapten Stephanie Houghtons 100:e landskamp. När det även sammanföll med 100-årsdagen för första världskrigets slut – i Storbritannien hedras krigets offer den 11 november varje år – var det liksom upplagt för en engelsk viktoria.

Men det blev inte den pompa och ståt-eftermiddag som publiken hade ställt in sig på.

Ny matchhjälte

Englands hjältar var i fokus före matchen, men när det gick över till själva fotbollen – efter hornsignaler, tysta minuter och utdelade blombuketter – var det Sverige som stal föreställningen.

En av de svenska matchhjältarna var en ny sådan. Växjöanfallaren Anna Anvegård, som i år gjorde succé i sin första allsvenska säsong, fick i Stina Blackstenius frånvaro chansen från start, och tog den.

Sofia Jakobsson satte 1–0 i den 20:e minuten när hon tog sig loss från högerkanten, bröt in mot mitten och tryckte in ett långskott över målvakten Carly Telford. 2–0 gjorde Anvegård, hennes första i A-landslaget, efter lite mer än en halvtimme spelad.

Jakobsson var på nytt inblandad, när hon efter en hörna fick tag i bollen och skickade in ett inlägg från höger. Kosovare Asllani slog bollen mot mål, och trots att Anvegård stod med näsan mot mittplanen lyckades hon vända på en femöring och dunka upp bollen i nättaket.

– Jag var på rätt plats vid rätt tillfälle. ”Kosse” gjorde någon ninjakick in till mig, så det var bara att peta in den. Jätteskönt, verkligen, säger Anvegård till C More.

Ovanlig förlust

England inledde andra halvlek med en 20 minuter lång anstormning mot det svenska målet. Lite tur, lite skicklighet och väldigt mycket en storspelande Hedvig Lindahl – som tydligt vann matchen i matchen mot målvaktskollegan i Chelsea Carly Telford – såg till att Sverige stod emot.

Resten av matchen hade Sverige kontroll på, och 2–0 stod sig.

Det var Englands blott andra förlust 2018, efter att tidigare bara ha förlorat mot världsettan USA i våras (0–1). För Sverige och förbundskapten Peter Gerhardsson blev segern mot världstrean en fin avslutning på året, och något att bygga vidare på inför VM-året 2019.

