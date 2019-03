Efter succéåret 2018 med en VM-kvartsfinal och triumfen i Nations League är det nu dags för A-landslaget att samlas för att inleda kvalet till EM 2020.

Blågult möter Rumänien hemma och Norge borta den 23 respektive 26 mars.

Imorgon tas truppen till matcherna ut och inför uttagningen har landslagsledningen varit på en rad resor för att spana in spelarna.

Quaison och Andersson högaktuella

Bland annat har landslagsledningen besökt och sett matcher med Robin Quaison i Mainz, Sebastian Andersson i Union Berlin, John Guidetti i Alaves och även varit och sett Alexander Isak i Willem II.

Allt för att få en samlad bild av spelarna inför trupputtagningen.

Enligt SportExpressens uppgifter är också Robin Quaison och Sebastian Andersson högaktuella för morgondagens landslagstrupp och allt talar för att duon finns med. Quaison har varit ordinarie under en längre tid i Mainz och gjort fem mål och tre framspelningar på 22 matcher i ligan.

Dessutom har han gjort två mål på två matcher i tyska cupen. Sebastian Andersson har öst in 10 mål på 25 matcher i Union Berlin, som just nu slåss om en uppflyttning från Zweite Bundesliga till Bundesliga. Laget är just nu trea (kvalplats), tre poäng efter Hamburg och fyra poäng efter Köln.

Isak ser ut att få vänta

Samtidigt har Alexander Isak fått ett rejält lyft efter flytten till Willem II. Fyra mål på sju matcher i Eredivise har fått fart på karriären igen, men enligt SportExpressens uppgifter finns han inte med i truppen som tas ut under onsdagen, om inget oförutsett har hänt de senaste dagarna eller att Janne Andersson fått ett par sena återbud.

Landslagsledningen vill skynda långsamt med Isak och för tillfället anser de att det finns ett par spelare som går före. Däremot är Isak fortsatt högaktuell för Blågult vid nästa samling där Sverige möter Malta hemma och Spanien på bortaplan.