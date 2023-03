IF Elfsborg, Falkenbergs FF, Gefle IF och Örgryte IS. 2010-2022.

Efter fyra klubbadresser och 13 säsonger i allsvenskan och superettan bestämde sig Anton Lans för att flytta hemåt – på riktigt. Ett hus har byggts i Vinninga, ett kontrakt har signats med närliggande Skara FC.

För division 4-klubben som storsatsar och ska klättra till division 2 på två år är 31-åringen en drömförstärkning.

– Han är en helt fantastisk människa med ett megadriv. Jag förstod att vi behövde få in någon som Anton för att visa att vi menar allvar. Att det här inte bara är en dagsslända utan att vi på riktigt har ett mål att placera den här föreningen på en helt annan nivå än vad den är i dag, säger sponsorn Kristian Wejshag.

Huvudtränaren Oskar Wetterling:

– Det har varit förbaskat kul att få in honom i gruppen. Man märker att han får med de andra killarna. Det är lite det vi hade hoppats att han skulle bidra med. Inte bara fotbollsspelaren Anton Lans utan även karaktären.

För Lans själv passar upplägget perfekt. Under flera år har han pendlat från Vinninga till Göteborg. Det tar runt en och en halv timme – enkel väg. Det blev rätt segt i längden.

– Vi har tre barn. Den äldste börjar förskoleklass i år. Det är tio minuter hemifrån, det är lite skillnad. Sedan är det en jäkla satsning också. Vi ska upp! Den får man inte i någon annan division 4-klubb häromkring, säger han.

Vad är det som lockar i just det?

– Säg att vi lyckas om två år, det blir ju lite lokal historia. ”Fan, vi fixade det!”. Det vore en rätt häftig känsla.

Vad var din första tanke när Kristian Wejshag hörde av sig och presenterade satsningen?

– Man blir väldigt sugen. Skämtsamt kan man säga att han var ute och fiskade och fick mig rätt på kroken. Jag går all in. Helhjärtat.

Dagens uppgift? Spacklande på Olinsgymnasiet. Betyget? ”Det är inte så mycket, men sju av tio”. ”Han har många strängar på sin lyra”, konstaterar Skara FC:s huvudtränare Oskar Wetterling. Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL

Vid sidan om fotbollsspelandet ska Anton Lans lägga tid och kraft på sin nystartade byggfirma – LansLaget AB. Ett namn som värktes fram.

– Jag åkte i bilen, då snurrar huvudet. Jag ringde även Anton Andreasson (tidigare lagkamrat i Örgryte IS) och frågade: ”Vad ska mitt företag heta?”. Sedan, en dag, kom det bara. Jag ringde Anton igen och sa: ”Nu har jag det!”. ”Säg då”. ”Det blir LansLaget AB”. ”Det är ju perfekt”.

– Sedan har vi faktiskt haft släktträffar back in the days. Då kallades de LansLaget. Hade jag tänkt efter lite så fanns namnet där.

Anton Lans, eller LansLaget AB då, har anställts av Kristian Wejshag för att projektleda renoveringar på Olinsgymnasiet. Den här dagen har bland annat ägnats åt spacklande.

– Jag kan inte säga att jag visste att jag skulle jobba med det här när jag var 20, men allt eftersom, och så när vi byggde huset … Efter typ två månader sa jag till min sambo: ”Bara så du vet, vi kommer bygga fler hus”. Då sa hon bara: ”Gör färdigt det här”. Men jag kunde inte låta bli, så jag startade faktiskt eget under byggperioden. Så blev det.

Du har lovordats för din karaktär och pekats ut som en nyckelperson i Skara FC:s storsatsning, hur ser du på det?

– Jag vet inte. Jag tänker att jag gör som jag har gjort innan. Jag gör mitt bästa och försöker få med alla på tåget. Så får vi hoppas att det räcker. Om vi inte lyckas ska vi ha gjort allt.

Hur tror du omställningen från superettan till division 4 kommer bli?

– Jag har inte spelat några matcher än så det är svårt att säga. Men jag menar verkligen det jag säger. Jag kommer gå in och göra mitt bästa. Det vore häftigt att lyckas med resan. Det vore skithäftigt.