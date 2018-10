Lucie Vonkova, 26, och Claudia van den Heiligenberg, 33, har spelat i samma fotbollslag sedan 2015. De tillbringade båda två säsonger i tyska Jena, men sedan 2017 tillhör de Bayern München.

Nu har deras liv flätats samman på ytterligare ett sätt. Fotbollsstjärnorna har nämligen gift sig med varandra.

På Instagram har Claudia van den Heiligenberg delat med sig av bilder från festligheterna. På bilderna syns bland annat hur det nygifta paret hugger in på bröllopstårtan, och hur Ajax-spelaren Lois Schenkel sitter och väntar under vigselceremonin. Schenkel och van den Heiligenberg spelade i Ajax tillsammans under en säsong.

”Titta på min vackra fru”

Schenkel är en av dem som hyllat det nygifta paret i sociala medier.

”Min kompis är gift med hennes livs kärlek. Och jag är väldigt stolt över henne och hennes kära fru”, skriver hon på Instagram.

”Titta på min vackra fru! Tack för alla snälla och vackra meddelanden”, skriver van den Heiligenberg själv på Instagram.

Romantisk semester efter bröllopet

Enligt inlägget på den sociala bilddelningstjänsten kommer den före detta holländska landslagsspelaren addera Vonkova till sitt namn.

Abendzeitung skriver att paret tillbringade några dagar i ett romantiskt båthus vid en sjö i området Langwieder i södra Tyskland.

Anfallaren Lucie Vonkova gjorde debut i det tjeckiska landslaget 2009, och har där gjort 13 mål på 44 matcher. Claudia van den Heiligenberg hann spela nära hundra landskamper för Nederländerna innan hon tackade för sig 2016.