3 259 betalande på Hisingen och halvfullt på Bravida arena – ”bara” änglar. Det märktes att de blåvita fansen hade suktat efter säsongens tävlings- samt cuppremiär, då en fullsatt kortsida bakom Pontus Dahlberg (innan han tvingades linka av) brände av rökverk både på startsignal och i samband med Eman Markovic tidiga ledningsmål.

På motsatt kortsida mot fastlandet fick lillebror Utsikten som gör sin andra säsong i superettan ihop ett tiotal tillresta, men de fick också bevittna ett brännande hett Göteborgsderby som levde ända in i det sista.

I IFK Göteborgs matchtrupp saknades av tilltänkta ordinarie egentligen bara Anders Trondsen, som fortfarande väntar på årsdebuten, samt trotjänaren Sebastian Eriksson som ännu inte är tillbaka i full träning. Nyförvärvet Sebastian Hausner missade enligt Fotbollskanalen söndagens träning ”av privata skäl” och blev likt Simon Thern kvar på bänken hela matchen.

Startelvorna såg ut som följer:

Så startade IFK Göteborg, 4-2-3-1 från höger: Pontus Dahlberg – Emil Salomonsson, Adam Carlén, Johan Bångsbo, Oscar Wendt – Gustav Svensson, Elias Hagen – Eman Markovic, Hussein Carneil, Gustaf Norlin – Suleiman Abdullahi.

Inbytta: Adam Bendiktsson (mv), Sebastian Ohlsson, Marcus Berg, Linus Carlstrand, Johannes Selvén.

Norrmännen tog för sig. Elias Hagen, ny från Bodø/Glimt, satte sitt första tävlingsmål för Blåvitt genom matchvinnande 3–1 i slutet av den första halvleken. Detta efter att ha prickat ribban redan efter knappa två minuters spel.

– En kontring där deras målvakt boxar bollen på något konstigt sätt, det var bara att slå den i öppet mål. Det är kult med tävlingsmatcher igen, träningskamper är icke så göj, men det kommer att bli bedre och bedre, lovar Hagen.

Landsmannen Eman Markovic inledde målskyttet redan i den 12:e minuten när han snyggt skar in från sin högerkant och bombade in 1–0 bakom Hossin Lagoun, som inte orkade hålla bollen. In alles en lyckad säsongspremiär som lovar mer, för fjolårets sommarvärvning.

– Första kampen i år för mig, en viktig kamp och ett viktigt mål. Jag gjorde samma på träning häromdagen, det var fint att se den gå i mål och visa att det inte bara var flax, kommenterar Markovic.

– En helt okej match, vi skapar många chanser men släpper in två enkla mål. Med en preseason i benen hoppas jag kunna bidra med ännu fler mål och poäng i år, jag vill vara en kreativ spelare, fortsätter han.

Var det koselig eller nydelig med cupseger?

– Nydelig, helt klart!

Gamle skyttekungen Marcus Berg, som kört eget träningsprogram med ryggrehab, fick säsongens första 45 minuter mot Viborg nere i Spanien förra helgen.

– Ryggen känns helt okej. Jag har varit med några pass och det gäller att hitta rätt läge, säger Marcus Berg.

I dag fick han nöja sig med 75 – i uppvärmningsväst vid sidlinjen. Efter en sen reducering från Utsikten i 82:e blev det drygt fem minuters cupspel, då Stahre tidigt tvingades bränna det första av tre bytesstopp redan i samband med burväktare Dahlbergs skada i den första halvleken.

– Det blev som ett extra träningspass för mig, men tyvärr onödigt spännande. Kul vara i gång med cupen, ta tre riktiga poäng och skönt med bra tryck från fansen, menar Berg.

IFK Göteborg hade gott om chanser att avgöra med ett fjärde mål i den andra halvleken, men cupmatchen levde ändå ända in i det sista efter Fredrik Martinssons sena reducering.

Tidigt Göteborgsderby över divisionsgränserna och heta känslor!

– Vi ger bort tre mål, det har vi inte råd med mot ett lag som IFK Göteborg, det finns inte på kartan! dundrade Utsiktens sportchef och manager Bosko Orovic i den mixade zonen långt efter slutsignal.

Redan när andra halvlek blåstes i gång, var han över i det tekniska området mellan avbytarbänkarna och bad bestämt de blåvita kollegorna att sätta sig ner. Han hade även synpunkter på den allsvenska spetsen Suleiman Adbullahi och även en diskussion med en leende Gustav Svensson över sidlinjen – efter tumult mellan inbytte Sebastian Ohlsson som såg ut att nästan måtta en spark mot en liggande Utsiktenspelare.

– Äh, jag sa åt Gustav att Suleiman Abdullahi lägger sig väldigt lätt för att vara så stor. Det tog ju två minuter vid varje frispark Blåvitt fick! Jag hade haft mer förståelse om det var Gustav – för han ligger ju aldrig ner om han inte har riktigt ont, säger Orovic.

– Han vill vinna, jag vill vinna. Det är så det ska se ut när det är derby, kontrade Mikael Stahre som såg ut att njuta av att äntligen få spela tävlingsmatch igen.