Uppgifter: Avgår efter protesterna

Det har stormat rejält i Barcelona under sommaren och ett tag sades självaste Lionel Messi vilja lämna klubben ett år innan hans kontrakt löpte ut.

Messi var i öppen konflikt med klubbens ledning men stannade till sist i Barcelona och mannen som fick motta mest kritik under stormen var Barcelonas president Josep Maria Bartomeu.

Joanjo Pallàs, sportchef på tidningen La Vanguardia, berättade om situationen för SportExpressen.

– För mig är problemet att han varit för länge vid makten. I många år. Det har lett till katastrofen. Det senaste året har varit väldigt dåligt och jag tror problemet är att folk tänker att om det inte vore för pandemin hade inte Bartomeu varit president fortfarande, sa Pallàs.

Josep Maria Bartomeu avgår

Senare under hösten anklagades Bartomeu även för korruption och under hösten har Barcelonas supportrar samlat in namnunderskrifter för att få sin president att avgå.

Under tisdagen ser de också ut att ha fått som de vill.

”Bartomeu och hans styrelse avgår. De vill inte riskera medlemmarnas hälsa eller orsaka mer instabilitet i klubben”, skriver Mundo Deportivos reporter Marçal Lorente på Twitter.

”Josep Maria Bartomeu är inte längre president för Barcelona”, skriver Sport.

Tidningen fortsätter sedan:

”Efter ett krismöte som hölls under tisdagseftermiddagen har både 'Blaugranas' högste president och resten av styrelseledamöterna beslutat att avgå.”