I mötet mot Celta Vigo hoppade Alexander Isak in och blev stor hjälte när han gjorde segermålet med sin första bollkontakt.

För det belönades han med en startplats i hemmamatchen mot Levante, men där gick det tyngre för Isak och Real Sociedad.

Svenskbekantingen sänkte Isaks Real Sociedad

Levante tog ledningen i den första halvleken genom den förre Prespa Birlik-spelaren Enis Bardhi. Samme Bardhi dunkade sedan bollen i ribban varpå Borja Mayoral slog in returen till 2-0.

I den andra halvleken fick Isaks anfallskollega Willian José hoppa in och reducerade direkt för Real Sociedad. Men närmare än så kom de inte. Isak skapade två farliga lägen under den andra halvleken, men utan att få in bollen.

