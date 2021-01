Supertalangen låg bakom Barças seger

Barça tog en viktig bortaseger mot Athletic Bilbao i kampen om Europaplatserna.

Men det var hemmalaget som kom ut bäst och tog ledningen redan efter tre minuter då Inaki Williams löpte sig fri från mittlinjen och hittade en maska i Marc-Andre ter Stegens bortre hörn.

Efter den tunga starten tog sedan Barça successivt över matchen..

Två mål av Messi

En kvart in i matchen hann Frenkie de Jong upp en långboll från Leo Messi och hittade supertalangen Pedri som nickade in kvitteringen i öppet mål. Gästerna tog sedan ledningen strax före halvtidspausen då man på typisk Barça-manér rullade upp ett anfall som avslutades med att Pedri klackade fram bollen till Messi som placerade in 1-2.

Messi gjorde sedan 1-3 i den andra halvleken då han satte i gång ett anfall utanför straffområdet. Tillslut hamnade bollen hon Antoine Griezmann ute till vänster som gav bollen tillbaka till Messi som sköt bollen i mål via ribban.

– Det är superläcker och effektiv upprullning av Barcelona, säger experten Marcelo Fernández i C More:s sändning.

Sju poäng från serieledning

Barça gav sedan bort en reducering på tilläggstid då Iker Muniain hittade nätet efter en slarvig passning på egen planhalva. Men Barcelona höll emot och vann med tre mål mot två.

Segern gör att Barcelona nu klättrar upp till en tredjeplats i La Liga. Man är dock fortfarande sju poäng efter serieledande Atlético Madrid.

