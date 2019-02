Flera spanska medier rapporterar att Levantes ytterback Antonio García Aranda – mer känd som Toño – har gripits av spansk polis under fredagen.

Totalt ska sju personer ha gripits i en utpressningshärva där brottsmisstankarna även gäller olaga hot.

Toño greps mitt på dagen under fredagen och har, enligt tidningen As, hållits kvar av polis under fredagskvällen.

Toño Garcia gripen av spansk polis

Levante bekräftar via sin hemsida att ytterbacken har gripits och att man stöttar sin spelare genom processen.

”Utan att känna till alla omständigheter visar klubben sitt stöd för spelaren han hans familj, och visar hänsyn för att spelare är oskyldig innan motsatsen bevisats. Tills vidare lämnar varken spelaren eller klubben ytterligare kommentarer”, skriver klubben i ett uttalande.

29-åringen förlängde sitt kontrakt med klubben så sent som i onsdags ända fram till 2023.