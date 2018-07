Sedan Gareth Bale, 29, förlovade sig med sin ungdomskärlek Emma Rhys-Jones, 26, har det gått och drömt om ett sommarbröllop. Redan förra året planerade de att gifta sig på sommaren, men tvingades ställa in på grund av oroligheter i Rhys-Jones familj.

Allting började med att hennes far Martin dömdes till fängelse för bedrägeri i augusti 2016. Därefter blev sedan Emma Rhys-Jones faster, Annabella Williams, gripen av polisen tillsammans med sin make. Detta till följd av att en väska innehållandes droger, pengar och klockor till ett värde av nästan femton miljoner kronor hade hittats.

Efter gripandet så blev delar av Rhys-Jones familj attackerade i sina hem av vad som misstänks vara en knarkliga och Bale och Rhys-Jones var oroliga att knarkligan ska attackera dem på bröllopsdagen, vilket ledde till att bröllopet sköts upp till den här sommaren.

Skjuter upp bröllopet på nytt

Men nu ställer de in den stora dagen på nytt.

Och återigen har det med familjeproblem att göra.

Enligt The Sun har Emma Rhys-Jones hamnat i bråk med sin pappa Martin, som nyligen släppts ur fängelse. I stället för att åka hem och vara med familjen flyttade han ihop med en florist som är hälften så gammal som honom. Emma Rhys-Jones ska vara rasande på sin far och därför väljer paret nu att ställa in sin planerade vigsel i Italien den här sommaren.

Gareth Bale blev Real Madrids stora hjälte när han avgjorde CL-finalen mot Liverpool i våras. Men han har fått magert med speltid det senaste året och har öppnat för en flytt.

– Jag ska prata med min agent i sommar och se vad det finns för alternativ, sa han efter finalen.

