Det har varit det stora rubrikföremålet i spanska medier de senaste dagarna: bröllopet mellan Sergio Ramos, backstjärna i Real Madrid och Pilar Rubio, modell och tv-profil.

Spanska AS skriver att evenemanget gick på runt tio miljoner kronor, och att Amazon-vd:n Jeff Bezos gått in med en stor del av summan. Bezos stöd ska ha att göra med att bolaget filmar en dokumentär om Ramos, som bland annat ska utspela sig under bröllopet.

Victoria Beckham klädkuppade

Vigseln ägde rum i Sevillas katedral, ett världsarv, och bland de 500 inbjudna gästerna fanns bland annat Shakira och Gerard Pique, Zinedine Zidane och David och Victoria Beckham.

Enligt spanska magasinet Hola stod Victoria Beckham för något av en klädkupp under lördagen. Tidningen skriver att gästerna fått strikta klädkrav, och att färgerna vitt och rosa undanbads. Victoria Beckham dök upp i vit klänning – och rosa skor. Amerikanska Hello spekulerar i att klädvalet kan ha varit en hyllning till Meghan Markle.

Victoria och David Beckham Foto: JULIO MUNOZ / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

”Jag ville ha hårdrock och Flamenco”

Efter vigseln transporterades gästerna till festlokalen, där det legendariska rockbandet AC/DC spelade. Enligt uppgifter betalades bandet en miljon kronor för att uppträda på festen.

– Allt jag ville ha var hårdrock och flamenco, sa Rubio enligt Bild.

Gästerna ska ha förbjudits från att använda sina mobilkameror under festkvällen.

Många välkända fotbollsansikten var på plats under kvällen, men Sergio Ramos förre lagkamrat Cristiano Ronaldo var inte bjuden.

Enligt Bild uppstod en konflikt mellan stjärnorna när Ronaldo valde att lämna Real Madrid för Juventus förra året.