Reals plan för Mbappé och Haaland avslöjad

Efter att ha vunnit fyra Champions League-titlar på fem år, mellan 2014 och 2018, står Real Madrid inför en generationsväxling.

Nyligen skrev huvudstadsbaserade Marca att hela 16, spelare, däribland etablerade storstjärnor som Gareth Bale, Marcelo och Lucas Vázquez, kan säljas i sommar. Enligt tidningen ska flera av spelarna dumpas för att klubben ska kunna finansiera större värvningar.

Nu avslöjar AS vilka som ska köpas in. Det handlar om tre spelare som är en del av en tvåårsplan.

Enligt tidningen kommer Real Madrid att gå all in för att värva Stade Rennais underbarn Eduardo Camavinga i sommar. Den franske 17-åringen, som spelar som central mittfältare, har fått sitt stora genombrott under säsongen och noterats för 25 matcher i Ligue 1 och fyra i Europa League.

Reals plan: Mbappé och Haaland på topp

Att Kylian Mbappé en dag kommer representera Real Madrid är allt annat än en högoddsare. PSG:s superanfallare har flera gånger uttryckt att det skulle vara en dröm att representera den spanska klubben och det faktum att Real tränas av landsmannen Zinedine Zidane gör inte övergången mindre sannolik.

Sommaren 2021 ska övergången ske. Då har 21-åringen ett år kvar på sitt kontrakt med Paris Saint-Germain och enligt AS kommer Real ha is i magen och avvakta tills dess då övergångssumman blir lägre.

Sommaren 2022 är det tänkt att Kylian Mbeppé ska få en ny anfallskamrat i Real Madrid då klubben uppges slutföra sin tvåårsplan och värva Borussia Dortmunds Erling Haaland. 19-åringen har stått för ett minst sagt sensationellt genombrott den här säsongen och är redan uppe i 41 mål på 34 matcher för RB Salzburg och Borussia Dortmund.

