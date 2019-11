Real Sociedad leder serien efter ny seger

Real Sociedad mot Granada var, kanske lite oväntat, ett toppmöte i La Liga under söndagen. Båda lagen hade chansen att ta serieledningen inför matchen.

Real Sociedad tog ledningen i början av den andra halvleken, men matchen såg länge ut att sluta 1-1. Alexander Isak kom in från bänken i den 66:e minuten, men det blev en annan inhoppare – Adnan Januzaj – som passade fram till matchens avgörande mål i den 89:e minuten.

”Jätteskönt att ligga delad etta”

Real Sociedad står nu på samma poäng som Real Madrid och Barcelona i tabelltoppen, dock med en mer match spelad.

– Det känns jätteskönt att ligga delad etta. Vi har en viktig match nu nästa vecka så vi får sikta på att ta tre poäng så att vi kan gå in i landslagsuppehållet med en bra känsla, säger Isak till C More.