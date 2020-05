Real och Barça kan dumpa 30 spelare

För en vecka sen återsamlades FC Barcelonas spelare efter 56 dagars karantän. Och förhoppningen är alltjämt att återstarta La Liga i mitten av juni.

När ligan avbröts hade man hunnit spela 27 omgångar och Barça toppade tabellen strax före ärkerivalen Real Madrid.

Glappet ner till trean Sevilla? Hela elva, respektive nio poäng.

Samtidigt som klubbarna förbereder sig för att få avsluta påbörjad säsong inleds förberedelserna inför kommande säsonger. Och det kommer säkerligen hända saker i såväl huvudstadslagets som katalanernas respektive trupper.

Madridbaserade tidningen Marca har listat hela 30 spelare som kan säljas från klubbarna under sommaren. Detta för att kunna finansiera förstärkningar till startelvorna inför säsongen 2020/2021.

Tidningen skriver att Real Madrid skulle älska att behålla Hakim Achraf, 21, som har gjort dundersuccé under sin låneperiod i Borussia Dortmund. Samtidigt skriver man att Zinedine Zidane har svårt att hitta en plats för den marockanske högerbacken.

Arsenalspelaren passar inte in i Real

Dani Ceballos – utlånad till Arsenal – är en annan spelare som inte heller verka passa in i tränarens lagbygge. Vänsterbacken Sergio Reguilon, 23, har under säsongen varit utlånad till Sevilla och enligt rapporter i Spanien vill han själv stanna i Andalusien. Frågan är om Sevilla köper loss honom i sommar med tanke på att Reguilon har ytterligare tre år kvar på sitt kontrakt med Real.

30 spelare som kan säljas i sommar Real Madrid ■ Hakim Achraf, Dani Ceballos, Jesus Vallejo, Kubo, Borja Mayoral, Oscar Rodriguez, Alvaro Odriozola, Marcelo, Gareth Bale, Lucas Vázquez, James Rodriguez, Luka Jovic, Mariano Díaz, Brahim Díaz, Javi Sánchez och Alberto Soro. Barcelona ■ Ivan Rakitic, Samuel Umtiti, Neto, Junior Firpo, Arturo Vidal, Arthur Melo, Nelson Semedo, Martin Braithwaite, Philippe Coutinho, Ousmane Dembele, Jean-Clair Todibo, Moussa Wague, Oriol Busquet och Emerson Royal. Visa mer Visa mindre

Fler utlånade spelare i form av Jesus Vallejo, Kubo och Borja Mayoral uppges också vara aktuella för försäljning under sommaren. Likaså Oscar Rodriguez och Alvaro Odriozola om rätt bud kommer in.

Men nu till de tyngre namnen.

Flera spelare, som var ordinarie då Real Madrid prenumererade på Champions League-titlar mellan mellan 2014 och 2018, är på väg bort från klubben. Däribland Gareth Bale, som varit på väg att bråka sig bort från kllubben ett längre tag, Marcelo, Lucas Vázquez och James Rodriguez.

Barcelona vill bli av med stjärnduon

I Barcelona då?

Hela 14 spelare uppges vara aktuella för en flytt. Ivan Rakitic, 32, har kopplats ihop med bland annat Inter och mittbacken Samuel Umtitis namn har nämnts i samma mening som flera Premier League-klubbar.

Andra spelare som nämns är Neto, Junior Firpo, Arturo Vidal, Arthur Melo, Nelson Semedo och den danska krislösningen Martin Braithwaite, som ju anlände i en sensationell övergång i januari. Som bekant ligger tokfloppen Philippe Coutinho illa till och Ousmane Dembeles framtid i Barça är även den osäker, inte minst efter uppgifter som gjorde gällande att Leo Messi hellre ser att klubben säljer fransmannen i stället för Coutinho.

Enligt Marca är det just de två stora namnen som Barcelona ”vill bli av med”. Sen återfinns trion Jean-Clair Todibo, Moussa Wague och Oriol Busquet, som alla har haft lyckade utlåningar under säsongen, men som kan säljas om katalanerna får in rätt bud.

Till slut nämns brassebacken Emerson Royal, 21, som spelar för Real Betis, men som delägs av Barcelona. Men om man väljer att köpa loss Royal i sommar så är det bara för att sen kunna sälja honom och på så sätt kunna finansiera en större värvning, skriver Marca.