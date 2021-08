Real Madrid överens med supertalangen

Det hade snackats en hel del om Manchester United, men nu pekar allt mot att Rennes jättelöfte Eduardo Camavinga i stället flyttar till Spanien och Real Madrid.

Enligt franska Canal Plus genomförde mittfältaren sin läkarundersökning sent under måndagskvällen och silly season-reportern Fabrizio Romano rapporterar att Camavinga och Real är överens om det personliga kontraktet som ska gälla till juni 2026.

Den 18-årige mittfältaren har haft en kometkarriär i franska Rennes och har trots sin ringa ålder noterats för tre A-landskamper för Frankrike.

Enligt Romano ska Rennes ha mottagit ett officiellt bud på drygt 300 miljoner kronor från Real Madrid. Han skriver också att Camavinga själv föredrar att lämna Rennes i det här fönstret (som stänger natten till onsdagen) än att lämna gratis när hans kontrakt går ut nästa sommar.