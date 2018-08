Raiola kallas in efter Pogbas kris i United

Paul Pogbas krisande relation med Manchester United-tränaren José Mourinho har förnekats från officiellt håll – men enligt pressen är sprickan monumental. Spanska Mundo Deportivo hävdar att fransmannen vill ha ett ombyte, och att agenten Mino Raiola är i England för att få till en flytt. Två klubbar står redo med bud: Barcelona och Juventus. Barcelona tänker sig betala med en större summa pengar plus två spelare: backen Yerry Mina och mittfältaren André Gomes. Juventus har ett liknande erbjudande på bordet: pengar plus Miralem Pjanic.

Pogba på väg bort

Pogba uppges överväga båda alternativen. Ett incitament som Juventus har på sin sida ska vara skatten på all inkomst som dras in via bildrättigheter ligger på en fixerad summa – vilket inte är fallet i Spanien.

Men enligt ESPN spelar det ingen roll huruvida Pogba vill bort eller ej. De skriver att United kommer att nobba alla bud på både Pogba och landsmannen Martial.

Det råder dock delade bud i frågan. Enligt spanska Mundo Deportivo har Barcelona fått Pogba att muntligen gå med på att skriva ett femårsavtal värt en miljard kronor.