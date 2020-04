Offrar storstjärnan – för att få Neymar

För tre år sen valde Neymar, 28, att lämna Barcelona och gå till PSG.

Men ganska snabbt började det spridas uppgifter om att han ville tillbaka till Camp Nou och i sommar talar mycket för att en affär faktiskt blir av.

– Alla i Barcelona-lägret vill ha tillbaka Neymar, förklarade experten Marcelo Fernandez nyligen för SportExpressen.

– Det var på väg redan i somras, men sket sig i elfte timmen för att styrelsen inte kunde lösa det. Neymar gick med att gå ner i lön och han bad även om ursäkt för det som hände när han lämnade Barcelona, då de hamnade i konflikt och han stämde klubben. Han har gjort allting för att få komma tillbaka och mycket talar för att det kommer bli verklighet i sommar.

Det stora problemet har hela tiden varit att PSG inte är särskilt sugna på att släppa Neymar. Men enligt Sport finns det nu alltså en öppning.

PSG bygger om offensiven

Tidningen skriver att PSG:s sportsliga ledning, med sportchefen Leonardo och tränaren Thomas Tuchel i spetsen, har kommit fram till att de måste göra förändringar i sin offensiv. Och de vill göra sitt lag ”mer franskt”.

Sport skriver att PSG kommer att göra allt som står i deras makt för att skriva nytt kontrakt med Kylian Mbappé. Samtidigt vill de bli av med Edinson Cavani. Och kanske kan de vara beredda att släppa Neymar – om Barcelona kan erbjuda både Antoine Griezmann och en rejäl summa pengar.

”Griezmann skulle kunna ersätta Cavani och samtidigt övertyga Mbappé om att stanna”, skriver Sport.

De förklarar vidare: ”Det finns utrymme för förhandling just nu. Barcelonas president Josep Maria Bartomeu är redo att gå all in för Neymar. Och lösningen på alla problem kan vara Griezmann”.

Antoine Griezmann värvades från Atletico Madrid inför den här säsongen, men har inte riktigt hittat rätt i Barcelona-tröjan.