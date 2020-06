Officiellt: Barcelona säljer vänsterbacken

Under måndagen såldes Arthur Melo till Juventus för 750 miljoner kronor och Miralem Pjanic går motsatt väg, till Barcelona, för strax över 600 miljoner kronor.

Nu står det klart att Barça säljer vänsterbacken Marc Cucurella till Getafe för drygt 105 miljoner kronor. Barcelona meddelar även att klubben har rätt till tio procent av en eventuell vidareförsäljning av 21-åringen i framtiden.

Cucurella var utlånad till Barcelona under hela den förra säsongen till just Getafe, men kommer nu alltså att hålla till i klubben permanent. 21-åringen har spelat totalt 39 matcher under den här säsongen och har gjort ett mål och sex assist.

Cucurella hann dock endast göra en match med Barcelonas A-lag.