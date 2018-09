Barçatränaren Ernesto Valverde valde att lämna Leo Messi på bänken i hemmamatchen mot baskerna.

Utan den lille argentinaren hade Barcelona svårt hemma på Camp Nou, och det var gästerna från Bilbao som spräckte nollan via Oscar De Marcos strax innan halvtid.

I jakten på kvittering kastade Barcelona in såväl Leo Messi som mittfältsmotorn Sergio Busquets - men det skulle dröja till den 84:e minuten innan Barcelona kunde kvittera. Leo Messi hittade in med bollen från höger till Munir El Haddadi som från nära håll kunde stöta in 1-1.

Närmre än så kom dock inte Barcelona, och katalanerna kunde därmed inkassera sitt tredje poängtapp på lika många matcher.

Efter sju spelade matcher har Barça tagit 14 poäng och toppar fortfarande tabellen. I kväll kan dock den övertas av ärkerivalen Real Madrid - som tar emot ärkerivalen Atlético de Madrid ett hett derby senare under lördagskvällen.