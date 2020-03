Det är maj 2013. Real Madrids president Florentino Perez är i upplösningstillstånd när han lägger på luren. Perez har nåtts av ett minst sagt tungt besked. Den då 21-åriga brasilianaren Neymar har tackat nej till Real Madrid. Nobben tar extra hårt på Real-presidenten då Neymar i stället skrivit på för det värsta tänkbara alternativet: ligarivalen FC Barcelona.

Det gör inte saken bättre att klubben jobbat hårt i många år på att försöka knyta till sig Santos-talangen. Redan som 13-åring flögs Neymar över till Madrid och introducerades till ikoner som Zinedine Zidane och Ronaldo.

Men Real Madrid kommer att lära av sina misstag. Den uteblivna Neymar-värvningen blir startskottet på fotbolls-Europas mest intensiva punktmarkering av den brasilianska talangmarknaden.

Och klubben har varit framgångsrik i sina värvningsförsök. De senaste åren har eftertraktade talanger som Vinicius Junior, Rodrygo och Reinier skrivit på för Real Madrid innan de fyllt 18 – trots stort intresse från andra europeiska toppklubbar.

Juni Calafat nyckeln bakom värvningarna

The Athletic lyfter fram Jose Antonio Calafat de Souza, mest känd som Juni Calafat, som nyckeln bakom värvningarna. Enligt The Athletic är det ingen underdrift att beskriva Calafat som ”mystisk” och jämför honom med den klassiska roman- och filmkaraktären The Invisible Man.

Juni Calafat är chef för Real Madrids utlandsrekryteringar, men står inte omnämnd någonstans på klubbens hemsida. Calafat finns på Twitter, men ingenting i hans profil pekar på att du hamnat hos kontot som tillhör en av Europas mest inflytelserika fotbollspersoner.

De senaste tweetsen handlar mest om spansk punk, men lite längre tillbaka i flödet finns bilder där Calafat poserar tillsammans med bland annat Ronaldo, Kaká och Neymar. Bilden med den senare är tagen i december 2012, bara månader innan brasilianaren bestämmer sig för att skriva på för FC Barcelona.

Calafat har tidigare jobbat som fotbollsjournalist och sägs ha ett gott öga för talanger. Men det ska vara hans metoder i kommunikationen med de yngre spelarna och deras familjer som är av störst betydelse för värvningsframgångarna. Calafat ligger även bakom värvningen av den norske talangen Martin Ödegaard.

– Juni är annorlunda jämfört med de andra klubbarnas representanter, säger Rodrygos agent Nick Arcuri till The Athletic.

Florentino Perez och Reinier när talangen presenterades av Real Madrid i februari. Foto: JUAN MEDINA / REUTERS BILDBYRÅN

Bygger relation med familjen

En fördel för Calafat, som delvis växte upp i São Paulo, är att han talar flytande portugisiska. Men han ska också vara medveten om att marknaden förändrats i Sydamerika de senaste åren. Neymar hade spelat över 200 A-lagsmatcher för Santos när han flyttade till Barcelona – Rodrygo bara 41 och Reinier 15.

Spelarna är aktuella för toppklubbarna redan i unga tonåren, och det blir allt viktigare att bygga en relation till familjen – som ofta kommer från fattiga områden – och försäkra dem om att det finns en långsiktig plan för den unge spelaren. Vänskap med nationalhjältar som Ronaldo och Kaká kan bli avgörande i den här typen av förtroendebyggande, menar Marca.

När Rodrygo, som i november blev Champions League-historiens näst yngste hattrick-skytt någonsin, muntligt kom överens med Real Madrid som 17-åring hade Calafat haft kontakt med hans familj i tre år.

– Han vet hur man bygger relationer. Han är väldigt professionell och respektfull. Han letar inte efter genvägar, säger Rodrigo Caetano, tidigare sportchef för den brasilianska klubben Flamengo, till The Athletic.