Messi tillbaka efter jättekaoset i Barça

Det var för drygt två veckor sedan som Lionel Messi offentligt gick ut och bett om att få lämna Barcelona. 33-åringens beslut skapade fullständigt kaos och klubbens supportrar stormade Camp Nou för att protestera mot klubbpresidenten Josep Maria Bartomeu. Anledningen till Messis beslut ska vara att han känner sig sviken av Bartomeu som hade lovat honom att han kunde få lämna efter säsongen 2019/20.

Men i fredags gick 33-åringen ut och bekräftade att han stannar i Barcelona.

Messi på plats

– Jag har sagt det till presidenten (Josep Bartomeu) hela året och han har hela tiden sagt att jag kunde bestämma mig efter säsongen om jag ville lämna eller stanna, och i slutändan höll han inte sitt ord, sade Messi till Goal.

Under måndagen samlades Barcelonas trupp under nye tränaren Ronald Koemans ledning. På plats fanns Lionel Messi, som fångades i bilder när han körde in till Barças träningsanläggning med sin dyra och lyxiga Mercedes.

