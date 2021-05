Leo Messis revansch – hjälte efter straffmiss

Barcelona jagade Atletico Madrid i ligatoppen när de åkte till Mestalla för att möta Valencia.

Den första halvleken var händelserik med målchanser åt båda håll, men inget lag lyckades att göra hål på målvakterna.

I den andra halvleken brakade allting loss.

Fem minuter in hittade Carlos Soler fram till Gabriel Paulista som enkelt satte dit ledningsmålet. Men målet VAR-granskades då målvakten Marc-Andre Ter Stegen misstänktes ha blockerats. Målet blev godkänt och Barcelona inledde en intensiv jakt på vändningen.

Mindre än tio minuter senare skulle Lionel Messi få chansen att kvittera från straffpunkten efter en handssituation.

Straffen räddades och även returen kunde räddas, men via lite tur och studs kom bollen fram till Messi igen, som kunde sätta dit kvitteringsmålet.

Fem minuter senare fyllde Antoine Greizmann på och Barça-ledningen var ett faktum.

Messi tvåmålsskytt

Den katalanska klubben hade fått upp momentum och via en läckert skruvad frispark gjorde Messi sitt andra mål för kvällen.

– Vilken frispark, vilken känsla! Han smeker in den bollen via stolpen, säger kommentatorn Adam Pinthorp i C More.

Barcelona fortsatte att jaga mål men det var Valencia som skulle göra matchens sista mål. Från ingenstans laddade Soler upp med en jättekanon i krysset från distans.

Det blev inte mer än fem mål i 3-2-vinsten och Barça vann tre viktiga poäng i jakten på ligatiteln.