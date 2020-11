Kritiserade Valencia – nu lämnar stjärnan

Den omtyckte tränaren Marcelino García Toral tvingades lämna Valencia under förra året.

Beslutet togs av presidenten Anil Murthy som efter en tung säsongsinledning kritiserades kraftigt av lagets stjärna Geoffrey Kondogbia.

”Efter att ha förstört ett ambitiöst projekt har du varit tvungen att lura din tränare och sedan mig. Tack Anil Murthy”, skriver Kondogbia och avslutar med tre emojis som klappar händerna.

Klar för Atletico

Enligt AS syftade Kondogbia bland annat på att klubben lovat nya värvningar för att han själv skulle stanna i klubben – värvningar som uteblivit.

Nu lämnar mittfältaren klubben. Kondogbia har presenterats av Atletico Madrid och kommer därmed ersätta Thomas Partey som lämnade klubben för Arsenal under uppmärksammade former under slutskedet av transferfönstret.

Madridklubben utnyttjar en dispens och har skrivit ett kontrakt över den här säsongen plus ytterligare tre stycken. Enligt spanska AS kommer övergångssumman landa på drygt 200 miljoner kronor.