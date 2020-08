Klart: Barcelona sparkar tränaren

Förnedring i Champions League och en andraplats i ligan bakom ärkerivalen Real Madrid.

Det har länge spekulerats kring Quique Setiéns framtid i Barcelona och spanska medier rapporterade under måndagen att han kommer få sparken.

Nu är det bekräftat.

Quique Setién, som ersatte Ernesto Valverde i januari i år lämnar klubben. En ny tränare kommer att presenteras den här veckan, meddelar ”Barça” i ett pressmeddelande. Setién har tränat klubben i 25 matcher. Under dessa har det blivit 16 segrar, fyra kryss och fem förluster.

Koeman favorit att ta över

Många namn har diskuterats som potentiella ersättare till 61-åringen i storklubben. Sky- och The Guardian-journalisten Fabrizio Romano skrev på Twitter under måndagen att den nederländske tränaren Ronald Koeman kommer att ta sig an uppdraget. 57-åringen är förbundskapten i Nederländerna men uppges lämna sitt jobb för att skriva på för Barcelona. Uppgifterna är hittills inte bekräftade.

Koeman har ett förflutet i Barcelona, då han spelade i klubben från 1989-1995. Han var också assisterande tränare i Barcelona i slutet av 1990-talet.