Kritiken: ”Fattar inte att det blir självmål”

Real Sociedad såg ut att behöva en seger borta mot Osasuna för att ta sig till Europa League och inte hamna i Europa Conference League nästa säsong.

Matchen var länge mållös men på en frispark i den 86:e minuten höll sig Alexander Isak framme och var med och såg till att bollen gick in i mål. Han sköt bollen i ribban innan den studsade ner på mållinjen och in i mål via Osasunas målvakt Juan Pérez.

Kritik mot beslutet

Målet registrerades som ett självmål och Alexander Isak fick därmed inte tillgodoräkna sig ett 17:e mål i La Liga den här säsongen.

– Jag tycker det känns konstigt när målvakten får självmål, han försöker så klart rädda bollen…, säger experten Vicki Blommé i C More.

Hon får medhåll från Olof Lundh i samma studio.

– Jag fattar inte att det kan bli självmål, säger Lundh.

Isak stannade på 16 mål

Att Isak inte fick målet gör att han stannar på 16 mål i La Liga 2020/2021. Det är lika många mål som Zlatan Ibrahimovic gjorde för Barcelona säsongen 2009/2010.

1-0-segern gör att Real Sociedad slutar på femte plats i La Liga och tar sig till Europa League nästa säsong. Tack vare Villarreals sena tapp mot Real Madrid hade inte Real Sociedad behövt vinna matchen för att ta sig till Europa League men det avgörande målet var skillnaden mellan en femte- och sjätteplats.