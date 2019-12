Bisarra bilder efter Isaks mål: ”Humor”

Alexander Isak hade fått speltid i samtliga 16 matcher, men bara startat i två av dem, inför lördagens hemmamöte med Barcelona.

Då fick den svenske 20-åringen chansen i elvan.

I den andra halvleken var Real Sociedad i underläge med 1-2 då Alexander Isak höll sig framme på en retur och tryckte in det viktiga 2-2-målet.

Hans tredje i La Liga, men det första på hemmaarenan Estadio Anoeta.

– Det är ett riktigt måltjuvsmål, ett Pippo Inzaghi-mål. Han bara står där och skickar in den, säger kommentatorn Christopher Kviborg i C More.

Real Sociedad fira vilt efter svenskens kvittering. Lite för vilt på vissa håll.

Alexander Isak gjorde mål mot Barcelona. Nacho Monreal och Mikel Oyarzabal rusade mot varandra och råkade i kollisionen skalla varandra, något som resulterade i att båda skadade sig Monreal lämnade planen för att få vård, men båda spelarna kunde fullfölja matchen.

Nacho Monreal och Mikel Oyarzabal rusade mot varandra och råkade i kollisionen skalla varandra, något som resulterade i att båda skadade sig. Monreal lämnade planen blodig för att få vård, men båda spelarna kunde fullfölja matchen.

– Otroliga bilder. De knockar varandra i en galen målgest som just nu gör att Barça spelar med en man mer. Oyarzabal blir groggy. Det är sensationella bilder, bland det roligaste man sett, säger Kviborg.

Experten Marcelo Fernandez fyller i:

– Det är stor humor.

Strax efter målet, som kom i den 62:a minuten, byttes Alexander Isak ut till förmån för Willian José.

Matchen slutade 2-2 och Barcelona kan nu tappa serieledningen till Real Madrid, som spelar borta mot Valencia under söndagskvällen.