Hyllas: ”Oklart varför han inte fått göra det”

Efter sommarens övergång från Werder Bremen har Augustinsson har följt Sevilla flygande säsongsstart från bänken. Den argentinske landslagsmannen Macus Acuna har varit tränarens förstaval som vänsterback. Och på den senaste landslagssamlingen fick svensken frågor om klubbvalet och konkurrensen i laget.

– Jag kom ju dit och säsongen hade redan dragit i gång. De som har varit där har varit där senaste två åren och de har haft väldigt bra resultat under den tiden. Så när jag kom in, inte kan språket, inte riktigt vet hur vi spelar och sen åker i väg på landslag så tar det lite tid att komma in i allt, sa han och berättade att han inte kände någon större oror för situationen.

– Nu känner jag att jag har fått flera veckor med bra träning, varit med på matcherna och ser hur vi spelar. Då tycker jag att integrationerna har blivit mycket bättre för min del. Jag har jobbat hårt med spanskan också, så att jag kan styra min spelare.

Augustinsson hyllas

På söndagskvällen fick han äntligen dra på sig Sevillas matchställ i lagets åttonde ligamatch, borta mot Celta Vigo. Topplaget Sevilla vann med 1-0 och tog tre nya poäng. Estadio Deportivo gav Augustinsson betyget sex av tio.

”Han lämnar efter sig intrycket av att vara en rätt så pålitlig spelare. Det är oklart varför han inte har fått spela någonting tidigare”, skriver Estadio Deportivo enligt Fotbollskanalen.

Sevilla har inlett säsongen starkt och har 17 poäng efter åtta spelade matcher. Tabellen toppas av Real Sociedad, på 20, men Alexander Isaks lag har en match mer spelad.